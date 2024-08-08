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日九州宮崎規模7.1強震傳災情 2機場急封跑道！航廈內玻璃碎滿地畫面曝光

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日九州宮崎規模7.1強震傳災情！2機場急封跑道 航廈內玻璃碎滿地

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本九州東南部宮崎縣東側海域8日下午發生芮氏規模約7.1強震，民眾在戶外避難。圖／美聯社
日本九州東南部宮崎縣東側海域8日下午發生芮氏規模約7.1強震，民眾在戶外避難。圖／美聯社

日本九州東南部宮崎縣東側海域稍早發生芮氏規模約7.1強震，震央位於宮崎縣東側海域的日向灘，震源深度約30公里，測得最大震度為6弱。氣象廳也陸續針對宮崎縣和高知縣，以及大分縣、鹿兒島縣和愛知縣發布海嘯警報。地震除了造成東海道新幹線和山陽新幹線延誤，宮崎縣等地也陸續傳出其他災情。宮崎、鹿兒島兩座機場封閉跑道，宮崎機場航廈還傳出玻璃碎裂散落一地。

TBS新聞指出，宮崎機場和鹿兒島機場封閉飛機跑道，檢查跑道和設施是否有損壞，因此班機目前全面停止起降。

NHK則報導，宮崎機場觀測到的震度是5弱，機場工作人員說，「地震造成的晃動相當劇烈，持續了約30秒，導致桌上的物品掉落，至於有報導稱航廈內玻璃碎裂散落一地，我們目前正在確認」。

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