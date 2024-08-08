失去軍方支持？孟加拉高層會議被揭露 總理哈希納垮台關鍵曝

兩位知情現役軍官告訴路透社，孟加拉總理哈希納在致命示威抗議聲中倉皇逃出國的前一天晚上，總參謀長與將軍們開了一場會議，敲定軍隊不會為了實施宵禁對平民開槍。

一名知情的印度官員指出，總參謀長薩曼（Waker-uz-Zaman）之後聯絡哈希納（Sheikh Hasina）辦公室，告訴她，軍隊無法依她要求執行宵禁。

這位官員說，薩曼的訊息很明確：哈希納不再擁有軍方的支持。

這是媒體首次揭露軍方高層這場線上會議，以及軍方告訴哈希納，她失去軍方支持。

這些細節曝光，解釋了哈希納15年的執政為何會如此混亂地在5日戛然劃下句點。她執政期間，幾乎容不下任何異議。

4日全國各地衝突造成至少91人死亡、數百人受傷，是7月針對哈希納的學生示威爆發以來，死傷最慘重的一天，之後當局宣布全國宵禁。

軍方發言人喬杜里中校（Lt. Col. Sami Ud DowlaChowdhury）證實4日晚間軍方進行過討論，他說那是定期會議，目的是要在發生任何騷亂後掌握最新情況。當被問及那次會議做出的決策等問題時，喬杜里並未詳加說明。

記者無法聯繫到哈希納，她的兒子兼顧問瓦塞德（Sajeeb Wazed）也沒有回應記者詢問。

路透社採訪10名熟悉過去一週事件的人士，其中包括4位現役軍官和孟加拉另兩名知情人士，要拼湊出哈希納政權最後48小時發生了什麼事。由於事涉敏感，受訪的許多人要求不具名。

過去30年間掌權20年的哈希納，在逮捕數千名反對派領袖和成員後，今年1月贏得第4個任期，領導這個擁有1.7億人口的國家。那次選舉遭到她主要競爭對手的抵制。

法院裁決為特定群體保留政府職位引發抗議之後，這個夏天，她的鐵腕執政持續遭到挑戰。後來那項裁決雖遭推翻，示威活動卻迅速擴大，演變成推翻哈希納的運動。