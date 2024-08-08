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孟加拉局勢持續不穩 印度簽證申請中心無限期關閉
孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）在動盪中辭職，並搭機抵達印度。在孟加拉局勢持續不穩之際，印度在孟加拉的簽證申請中心將無限期關閉。
線上申請印度簽證的入口網站顯示：「由於（孟加拉）局勢不穩，所有（在孟加拉的）印度簽證申請中心（Indian Visa Application Center, IVAC）將保持關閉，直到另行通知。」
新德里電視台（NDTV）指出，由於孟加拉局勢不穩，印度已經將駐孟加拉領事館等機構非必要的工作人員及其家屬撤離，但印度政府的消息來源表示，印度外交官仍留在孟加拉，相關工作仍持續進行。
在引發大規模抗議活動後，哈希納辭去總理職務，飛往國外試圖尋求政治庇護，她落腳的第一站是印度，在尚未獲得其他國家政治庇護前，料將續留在印度。
印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在議會針對印度周邊國家局勢發表談話時表示，孟加拉有近1萬9000名印度人，其中有9000人是學生。
蘇杰生指，孟加拉的抗議活動爆發後，許多印度學生陸續返回印度，並稱印度政府與在孟加拉的印度人保持密切聯繫。
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