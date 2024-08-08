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保加利亞新法禁止校園LGBTQ議題 示威者街頭抗議

中央社／ 索菲亞7日綜合外電報導
保加利亞國會通過教育法規的修正案，擴大其範圍，禁止在學校「宣傳」LGBTQ議題。 法新社
保加利亞國會通過教育法規的修正案，擴大其範圍，禁止在學校「宣傳」LGBTQ議題。 法新社

加利亞國會今天通過一項教育法規的修正案，擴大其範圍，禁止在學校「宣傳」LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）議題，人權組織痛批這是歧視。

法新社報導，此法規修正案由保加利亞親俄的復興黨（Vazrazhdane）提出，並以159票贊成、22票反對、12票棄權通過。

新法規禁止「在教育體制內，以任何直接或間接方式，宣傳、推廣或煽動有關非傳統性取向及（或）生理性別以外的性別認同等想法或觀點」。

國會議員也針對單獨條文進行投票，該條文將「非傳統性別取向」定義為「與保加利亞法定傳統中所建立、普遍接受的觀點不同」，這些觀點是指「異性之間的情感、浪漫、性或感官吸引力」。

示威者傍晚走上首都索菲亞（Sofia）街頭，抗議通過該修正案，高喊「你們真可恥」及「停止把人趕出保加利亞」。

組織計劃示威活動的左翼女權組織LevFem表示，新法規會讓年輕的男女同志、雙性戀、跨性別者無法對抗校園中的騷擾。

保加利亞的非政府人權組織赫爾辛基委員會（Bulgarian Helsinki Committee, BHC）先前敦促國會議員不要通過這些修正案，並表示它們「違反基本人權」，包括保加利亞憲法、歐盟法律和國際公約中規定的權利。

根據索菲亞的市場經濟研究所（Institute for MarketEconomics, IME）最近的報告，「排擠和歧視是LGBTQ族群移民的主要因素」。

人權 加利 跨性別

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