韓國網路巨擘Kakao創辦人涉操控股市 傳遭起訴

「聯合新聞通訊社」（Yonhap）報導，韓國檢察官今天以操控股市罪名，起訴網際網路巨擘Kakao Corp億萬富翁創辦人金範洙（Kim Beom-su）。

金範洙又名布萊恩金（Brian Kim），上月被捕後拘留至今。

他被視為韓國數位產業的真知灼見者，2010年推出即時通訊應用程式KakaoTalk.chat以來，從頭打造Kakao集團附屬事業，資產價值達86兆韓元（620億美元）。

檢察官表示，金範洙去年2月參與操縱SMEntertainment的股價，以阻止競爭對手Hybe收購這家公司。

公司聲明表示，金範洙否認這些指控，還說他從未下令或容忍任何非法活動。

Kakao今天公布第2季營業利益為1340億韓元，比去年同期成長18.5%。