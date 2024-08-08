英穆斯林網紅發免費甜筒 謝警察力抗反移民暴動

英國一名TikTok穆斯林網紅駕駛冰淇淋車，穿梭在全國大街小巷，以免費發放冰淇淋甜筒的方式，向努力平息具種族主義色彩、反移民暴動的警察表達謝意。

路透社報導，「甜點之王狄先生」（Mr Tee King ofDesserts）在他的TikTok頻道PO出一段於英國北部城市桑德蘭（Sunderland）拍攝的影片，吸引超過260萬次觀看。畫面顯示，他將冰淇淋免費發送給一輛警車上的所有警察，影片配樂則是1980年代熱門電視影集「天龍特攻隊」（The A-Team）主題曲。

本名阿希克（Ashiq）的狄先生告訴路透社：「我們想向他們表達一些敬愛之意。」

在這段2分鐘長的短片中，一名警察請他替一名同僚特製一份冰淇淋，為他慶生。狄先生的影片引起英國大眾共鳴。根據英國民意與市場分析機構「輿觀」（YouGov）調查，英國國內多數民眾認為暴動行為並不合理。

一名網友留言寫道：「這個行為太棒了—記得在制服之下，他們也是一名父親、丈夫、叔伯、兄弟、人類。」

英國7月底發生持刀攻擊兒童舞蹈班釀3死的暴行，在極右翼煽動全案為穆斯林移民所犯的不實消息助長下，多個城鎮和城市上週爆發反移民暴動，極右派團體攻擊收容尋求庇護者的旅館和清真寺，讓全國各地籠罩在不安氛圍中。