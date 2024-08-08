泰國法院解散反對黨：企圖推翻君主立憲制

泰國憲法法庭週三（8月7日）裁定，前進黨在去年選舉期間承諾將修改「冒犯君主法」違反憲法，有企圖推翻君主立憲制之虞，因此決議解散前進黨。

泰國法官（Punya Udchachon）稱，由憲法法庭的9名成員組成的陪審團「一致」做出了該項決定。法官們引用今年一月的裁決，稱前進黨利用泰國君主制在選舉中獲得優勢，引發王室與人民的對立，對國家安全構成重大威脅。

前進黨則否認對抗君主立憲制的說法，強調該黨沒有任何叛國、叛亂或分裂君主立憲制的意圖。

除解散政黨外，在2021年3月25日至2024年1月31日期間，任職的11名層前進黨高層也都被禁止參政10年，其中包含曾經有望擔任總理的前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）。

皮塔週三晚間在記者會上表示：「今天讓我們悲傷一天，但明天我們將繼續前進」，呼籲支持者透過下一次選舉來釋放挫敗感。他也指出，前進黨的提案「將在一輛新車中持續前進」。

裁決結果公布數小時後，前進黨領袖便宣布，未受到參政禁令影響的143名議員將於週五（10日）組建新政黨。

前進黨副黨魁希裡甘亞（Sirikanya Tansakul）稱，新政黨將成為國會中的最大黨，並且將採取與前進黨相同的核心意識形態，不會忽視對選民的承諾。希裡甘亞承諾：「我們不會放棄我們的夢想、我們的使命和賦予我們的責任」，「只要人民與我們站在一起並支持我們改變這個國家，我們就會繼續前進」。

數十名身著前進黨代表色橘色服裝的支持者週三也聚集在前進黨位於曼谷的總部外聲援。

60歲的支持者薩空（Sakhorn Kamtalang）向法新社說：「對我來說，皮塔就是我的總理」，並稱現任總理塞塔（Srettha Thavisin）「只是一名推銷員，不適合擔任國家領導人」。

另一位支持者、53歲的市場攤販西裡蓬（Siriporn Tanapitiporn）則是在法院宣讀判決結果後悲傷落淚，但他表示自己「對年輕一代有信心，他們會把民主帶回我們的國家」。

曼谷朱拉隆功大學政治學教授斯裡潘（Siripan Nogsuan Sawasdee）告訴DW：「該黨受歡迎的程度不會停止，只會導致泰國社會更加兩極分化。」

前進黨在去年的選舉中打出包括軍事改革、經濟復興和打擊腐敗在內的競選承諾，成功吸引國內年輕改革派選票，在選舉中贏得最多的151席。但因改革軍隊與修改刑法第112條的冒犯君主罪，被保守派及親軍方勢力阻止任命總理。

歐美譴責

前進黨黨魁猜塔瓦（Chaithawat Tulathon）受訪時稱，這項決定為憲法的解釋方式樹立了一個危險的先例。

美國也對泰國憲法法庭解散前進黨一事表達關切，並稱此舉「剝奪了投票支持該黨的超過1400萬泰國人民的選舉權」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）稱：「（泰國）憲法法庭的裁決也危及泰國的民主進步，與泰國人民對一個強大、民主未來的願望背道而馳......作為有著深厚和持久關係的親密盟友和朋友，我們敦促泰國採取行動，確保充分包容的政治參與，並保護民主以及結社和言論自由」。

歐盟發言人亦發布聲明：「如果沒有多元化的政黨和候選人，任何民主制度都無法運作。」

國際特赦組織則說憲法法庭的裁決「站不住腳」，表明了泰國的法律被濫用來恐嚇批評者；亞洲人權論壇表示，這對「民主原則構成了嚴重風險」。

（美聯社、路透社、法新社）

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