突尼西亞10月大選前 總理突遭總統解除職位
突尼西亞總統府今晚聲明表示，總統薩伊德（Kais Saied）解除總理哈查尼（Ahmed Hachani）職位，並指派社會事務部長馬杜里（Kamel Maddouri）接替。
路透社報導，2023年8月獲任為總理的哈查尼，在被解職的幾個小時前一段錄影中表示，儘管面臨全球挑戰，政府在一些問題上取得進展，包括確保國家糧食和能源需求。
哈查尼遭解職之際，突尼西亞許多地區因反覆停水停電引發民怨。突尼西亞政府表示，國內持續受乾旱所困而實施水資源配額制度，但薩伊德認為停水是10月總統大選前的陰謀，並稱水壩滿水位。
然而農業部長表示，水壩水位只有25%，非常危急。
薩伊德宣布10月將參與總統大選，但受到反對派、人權組織和其他候選人廣泛批評，稱他藉由限制和恐嚇競爭對手為選舉連任鋪路。
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