快訊

中華隊8日賽程／拚連續兩屆奪牌 郭婞淳、羅嘉翎今相繼登場

批蘇嘉全赴印尼謀私利 王育敏、羅智強等4人逆轉免賠200萬確定

心疼郁婷「承受許多不公平的壓力」 賴總統：體育署務必嚴正抗議採法律作為

尼泊爾直升機空難 4中國公民身亡

中央社／ 加德滿都7日綜合外電報導

尼泊爾當局表示，一架直升機今天在尼泊爾首都加德滿都西北部山區墜毀，機上5人全數罹難，其中4人為中國公民。

美聯社報導，努瓦科特地區（Nuwakot）政府行政長官胡馬蓋 (Krishna Prasad Humagai) 表示，4男1女的遺體已從殘骸中移出，4名乘客是中國公民，飛行員是尼泊爾男子。

這名官員說，警察和軍方搜救人員已抵達該地區，並派出兩架救援直升機協助行動。

這架直升機於當地時間下午1時54分從加德滿都國際機場起飛，前往薩普魯貝希鎮（Syaprubeshi）。根據尼泊爾民航局聲明，這架直升機起飛後僅3分鐘就與塔台失去聯繫。

兩週前，一架客機從加德滿都國際機場起飛後墜毀，造成18人死亡，一名飛行員受傷，他是唯一的倖存者。尼泊爾太陽航空（Saurya Airlines）這架班機上所有人員，包括副駕駛，都是尼泊爾人，只有一名乘客是葉門國民。

延伸閱讀

台科大師生赴尼泊爾 助育幼院搭建安全手作步道

引浪費資源爭議…拒直升機載下山又因感冒求救 成大考古所教授發文曝心聲

浪費資源？直升機飛2趟才下山 成大教授澄清：因身邊有2族人不願獨走

成大教授颱風不下山後再求助...要開罰？空勤：屏東縣府決定

相關新聞

美媒：美軍在日本「距台最近」與那國島部署新型雷達

作為正在進行的美日「堅決之龍24」雙邊聯合演習的一部分，美國海軍陸戰隊「濱海團」首次在距離台灣島最近的日本與那國島部署新...

起步比美俄中晚 日本太空作戰隊有何任務和挑戰？

從通訊、廣播到GPS，現在衛星已是生活基礎設施的一部分。在戰爭中，坦克、軍艦、飛彈等武器如果沒有衛星支援，也被認為無法發...

極右派傳辦大示威 反種族歧視人士群聚倫敦反制

英國極右派鎖定穆斯林和移民的暴力攻擊持續一週後，傳極右派今晚將在倫敦大規模示威，大批員警待命戒備，不少反種族歧視和親巴勒...

泰國前進黨遭解散 選民失望憤怒寄望下次選舉

泰國新興政黨前進黨因為主張修改俗稱冒犯君主罪遭到解散，這是泰國改革派近5年第二次重大受挫，支持者雖然失望但沒有放棄希望，...

疑攜K他命闖關 陳姓台男菲律賓機場被捕

一名陳姓台灣籍男子昨天上午因涉嫌非法持有K他命，而在馬尼拉國際機場被逮捕，現正在受進一步調查

印尼峇里島外海油輪起火 釀5死15傷

印尼有關人員表示，一艘油輪昨天在印尼峇里島（Bali）外海起火，造成5名船員喪生、15人受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。