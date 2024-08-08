尼泊爾直升機空難 4中國公民身亡

尼泊爾當局表示，一架直升機今天在尼泊爾首都加德滿都西北部山區墜毀，機上5人全數罹難，其中4人為中國公民。

美聯社報導，努瓦科特地區（Nuwakot）政府行政長官胡馬蓋 (Krishna Prasad Humagai) 表示，4男1女的遺體已從殘骸中移出，4名乘客是中國公民，飛行員是尼泊爾男子。

這名官員說，警察和軍方搜救人員已抵達該地區，並派出兩架救援直升機協助行動。

這架直升機於當地時間下午1時54分從加德滿都國際機場起飛，前往薩普魯貝希鎮（Syaprubeshi）。根據尼泊爾民航局聲明，這架直升機起飛後僅3分鐘就與塔台失去聯繫。

兩週前，一架客機從加德滿都國際機場起飛後墜毀，造成18人死亡，一名飛行員受傷，他是唯一的倖存者。尼泊爾太陽航空（Saurya Airlines）這架班機上所有人員，包括副駕駛，都是尼泊爾人，只有一名乘客是葉門國民。