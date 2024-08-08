泰國前進黨遭解散 選民失望憤怒寄望下次選舉

泰國新興政黨前進黨因為主張修改俗稱冒犯君主罪遭到解散，這是泰國改革派近5年第二次重大受挫，支持者雖然失望但沒有放棄希望，他們寄望下一次的選舉，還是會支持同一批改革人士。

泰國去年5月14日舉行眾議院選舉，500個眾議員席次中，2020年成立、主打改革理念的新興政黨前進黨（Move Forward）拿下151席，成為國會最大黨。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪（Lese Majeste），任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。2020年下半年學生運動提出改革王室口號，學生運動後，泰國政府引用這條法律逮捕許多政治異議分子，前進黨在競選時主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，受到年輕選民支持。

但前進黨這項主張碰觸敏感的王室議題，因此遭人檢舉意圖推翻君主立憲制，憲法法庭昨天裁定解散前進黨，並禁止前進黨高層包括前黨魁皮塔（PitaLimjaroenrat）和黨魁猜塔瓦（Chaithawat Tulathon）等11位黨內幹部10年內參與選舉、成立新政黨或是在新政黨擔任黨職。

這是泰國改革派近5年來第二次重大受挫，前進黨的前身未來前進黨（Future Forward）也曾遭遇類似命運，2019年3月的國會大選中，主張終結政變、要為泰國帶來真正民主的未來前進黨以新星之姿成為國會第三大黨。

當時未來前進黨的黨主席他納通（ThanathornJuangroongruangkit）在同年5月卻因為媒體持股案遭到憲法法庭暫停眾議員身分，11月被撤銷眾議員身分。

隔年、也就是2020年的2月，憲法法庭以他納通貸款給自己的黨違法為由，裁定解散未來前進黨，他納通等黨內16位主要成員被判禁止參政10年。

今年近60歲的歐立（Orit Fookiat）曾經加入未來前進黨，現在是前進黨的黨員，面對這樣的連續受挫，他氣憤表示無法接受前進黨遭到解散，如果再這樣下去，他感到泰國沒有希望。

不過儘管對憲法法庭裁決感到非常失望，歐立還是抱著一點希望，他表示，他會等待下一次的選舉，不管前進黨的議員加入的新政黨叫什麼名字，他還是會投給前進黨的這些人，國會中應該有更多這些人的席次，由他們領導政府，泰國才有未來。

16歲的帕瓦力（Pawarit Paradeepap）儘管還沒有投票權，他昨天也趕到前進黨黨部外聲援。帕瓦力說，儘管之前各種消息顯示前進黨可能會被解散，但當真的發生時他還是感到失望難過。

不過他表示，只要大家還可以投票，就覺得國家還是有希望，而且只要還是前進黨這批人組成新的政黨，維持一樣的理念，不管他們新的名字是什麼，大家都還是會支持他們。

根據泰國法律，政黨遭解散後，這個政黨的國會議員60天內要找到新的政黨加入。前進黨在去年選後有3名國會議員請辭，目前有148名國會議員，其中5人遭禁止從政10年。前進黨副黨魁希里甘雅（SirikanyaTansakun）昨天表示，8月9日前進黨的國會議員都會加入新政黨，希望民眾可以繼續支持新政黨。