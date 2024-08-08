疑攜K他命闖關 陳姓台男菲律賓機場被捕
一名陳姓台灣籍男子昨天上午因涉嫌非法持有K他命，而在馬尼拉國際機場被逮捕，現正在受進一步調查。
根據機場警方報告，現年32歲的陳男，昨天上午準備從馬尼拉國際機場第3航站搭機飛往菲國中部大城宿霧（Cebu），在經過海關時被發現身上藏有可疑毒品。
菲律賓緝毒署（PDEA）駐機場人員接獲通報，立即前往瞭解情況，經兩次檢驗認定是K他命，重約9.3公克。
K他命被菲律賓危險藥品管制局列為「危險及管制藥品」，在沒有合法醫師處方的情況下持有，觸犯2002年綜合危險藥品管制法。
機場人員還在陳姓台灣籍男子身上搜出4部手機、外幣及菲幣現金。
陳男已被帶回菲律賓緝毒署總部，接受進一步調查。
記者詢問駐菲代表處回應，官員表示「處理中」，未提供其他說明。
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