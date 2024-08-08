快訊

中華隊8日賽程／拚連續兩屆奪牌 郭婞淳、羅嘉翎今相繼登場

批蘇嘉全赴印尼謀私利 王育敏、羅智強等4人逆轉免賠200萬確定

心疼郁婷「承受許多不公平的壓力」 賴總統：體育署務必嚴正抗議採法律作為

疑攜K他命闖關 陳姓台男菲律賓機場被捕

中央社／ 馬尼拉8日專電
圖為馬尼拉國際機場一隅。中央社
圖為馬尼拉國際機場一隅。中央社

一名陳姓台灣籍男子昨天上午因涉嫌非法持有K他命，而在馬尼拉國際機場被逮捕，現正在受進一步調查。

根據機場警方報告，現年32歲的陳男，昨天上午準備從馬尼拉國際機場第3航站搭機飛往菲國中部大城宿霧（Cebu），在經過海關時被發現身上藏有可疑毒品。

菲律賓緝毒署（PDEA）駐機場人員接獲通報，立即前往瞭解情況，經兩次檢驗認定是K他命，重約9.3公克。

K他命被菲律賓危險藥品管制局列為「危險及管制藥品」，在沒有合法醫師處方的情況下持有，觸犯2002年綜合危險藥品管制法。

機場人員還在陳姓台灣籍男子身上搜出4部手機、外幣及菲幣現金。

陳男已被帶回菲律賓緝毒署總部，接受進一步調查。

記者詢問駐菲代表處回應，官員表示「處理中」，未提供其他說明。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

菲律賓 馬尼拉

延伸閱讀

回應美澳加菲四國聯演 解放軍黃岩島戰巡

陸籍男子搶大阪珠寶店被捕 被刺傷店員宣告不治

白牌車接送外國遊客赴煙火大會 35歲台男日本靜岡攬客被捕

伊朗派人潛入美國暗殺川普等政客！找FBI臥底當槍手 搭機離美前被捕

相關新聞

美媒：美軍在日本「距台最近」與那國島部署新型雷達

作為正在進行的美日「堅決之龍24」雙邊聯合演習的一部分，美國海軍陸戰隊「濱海團」首次在距離台灣島最近的日本與那國島部署新...

起步比美俄中晚 日本太空作戰隊有何任務和挑戰？

從通訊、廣播到GPS，現在衛星已是生活基礎設施的一部分。在戰爭中，坦克、軍艦、飛彈等武器如果沒有衛星支援，也被認為無法發...

極右派傳辦大示威 反種族歧視人士群聚倫敦反制

英國極右派鎖定穆斯林和移民的暴力攻擊持續一週後，傳極右派今晚將在倫敦大規模示威，大批員警待命戒備，不少反種族歧視和親巴勒...

泰國前進黨遭解散 選民失望憤怒寄望下次選舉

泰國新興政黨前進黨因為主張修改俗稱冒犯君主罪遭到解散，這是泰國改革派近5年第二次重大受挫，支持者雖然失望但沒有放棄希望，...

疑攜K他命闖關 陳姓台男菲律賓機場被捕

一名陳姓台灣籍男子昨天上午因涉嫌非法持有K他命，而在馬尼拉國際機場被逮捕，現正在受進一步調查

印尼峇里島外海油輪起火 釀5死15傷

印尼有關人員表示，一艘油輪昨天在印尼峇里島（Bali）外海起火，造成5名船員喪生、15人受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。