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印尼峇里島外海油輪起火 釀5死15傷

中央社／ 印尼登巴薩8日綜合外電報導
一艘油輪昨天在印尼峇里島（Bali）外海起火。 美聯社
一艘油輪昨天在印尼峇里島（Bali）外海起火。 美聯社

印尼有關人員表示，一艘油輪昨天在印尼峇里島（Bali）外海起火，造成5名船員喪生、15人受傷。

美聯社報導，警方說，搭載21名船員的油輪伊莉莎白號（Elisabeth）駛往西努沙登加拉省（West NusaTenggara）途中，在峇里島卡朗阿森縣（Karangasem）的吉利特皮孔島（Gili Tepekong）起火。

一名船員表示，油輪接近吉利特皮孔島時，船員生活區附近發生爆炸

卡朗阿森警長表示，油輪大副發現舵手躺在甲板上，身上有燒傷。他說，油輪停止移動，然後發生第2次爆炸，「經檢查發現機艙起火。船員聚集在集合站，但有5人未加入，後來發現已喪生」。

他說，3名船員嚴重燒傷，另外12人輕傷已在治療。據報船長人沒事，有關當局正在調查火災原因。

一艘油輪昨天在印尼峇里島（Bali）外海起火。 美聯社
一艘油輪昨天在印尼峇里島（Bali）外海起火。 美聯社

印尼 峇里島 爆炸

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