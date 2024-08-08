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泰勒絲維也納巡演取消 IS支持者涉策劃恐攻被捕

中央社／ 維也納7日綜合外電報導
泰勒絲（Taylor Swift）。美聯社
泰勒絲（Taylor Swift）。美聯社

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的演唱會主辦單位今天表示，奧地利當局逮捕一名攻擊目標鎖定泰勒絲演唱會的伊斯蘭國（IS）支持者後，已取消維也納演唱會。

綜合路透社與法新社報導，當局稍早證實，一名19歲支持IS的男子已經被捕，他涉嫌策劃在維也納地區發動攻擊。當局並警告，犯嫌特別關注泰勒絲即將舉行的3場演唱會。

演唱會主辦單位Barracuda Music在社群平台Instagram表示：「經政府官員證實，有人策劃對恩斯特哈佩爾體育館（Ernst Happel Stadium）發動恐怖攻擊，為了大家的安全，我們不得不取消原訂的3場演出。」

主辦單位又說，所有持票觀眾都可退款。8日至10日的3場預計各有6萬5000名觀眾。

奧地利公共安全局長魯夫（Franz Ruf）在記者會上指出，這名男子「最近幾週」才宣誓效忠IS，今天稍早在距首都約一小時車程的南奧地利邦（LowerAustria）被拘捕。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）在社群平台X發文表示：「由於我們警方和新成立的奧地利國家安全情報局（DSN）與外國服務部門密切合作，得以及早發現這個威脅，並採取應對措施，避免悲劇發生。」

魯夫說，警方在犯嫌家中查獲一些化學物質。據信與嫌疑人有過接觸的第2人，也在維也納被捕。根據初步調查，兩名犯嫌本身都是經由網路變得激進。

警方承諾加強安全措施，包括為演唱會部署特種部隊，並盡量減少特定危險。

泰勒絲

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