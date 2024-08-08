貿協赴巴西徵求綠色提案 推永續創新與國際合作

外貿協會今天在聖保羅舉行Go Green with Taiwan全球徵案活動暨台灣巴西永續產業研討會，吸引巴西綠色金融、碳權合作、氣候變遷解決方案技術商及媒體現場及線上參加。

「Go Green with Taiwan」全球徵案活動，由經濟部國際貿易署委由中華民國對外貿易發展協會辦理，今天在巴西聖保羅市新創基地Cubo Itaú舉行研討會，共同探討綠色永續發展現況及影響全球各地氣候變遷問題，透過討論想法及分享經驗，尋求適用於巴西和台灣的發展解決方案。

近年來，台灣與巴西均展現對永續發展議程的堅定承諾，各自透過綠色創新和環境政策努力。外貿協會巴西台貿中心主任施懿倫表示，擁有能源處理先進技術和循環永續實踐的台灣，以及擁有豐富生態多樣性和對綠色解決方案需求濃厚的巴西，有很多值得彼此交流和學習的地方。

研討會由巴西BV銀行ESG和氣候業務分析師斯卡塔馬基亞（Haidê Scatamacchia）、亞馬遜州創新機構（Innovation Studio）總監艾布奎克（MarivaldoAlbuquerque）、碳牌及生技顧問公司GSS及VBIO機構創辦人扎納爾迪（Paulo Zanardi）以及巴西氣候研究所（Ekos Brasil）計畫總監費瑞拉（RubensFerreira）擔任主講人。

他們分別針對巴西的碳權交易現況、綠色金融的資訊透明化、永續資料庫分析及共享、協助新創企業進入市場、資金投入、教育資源分布不均等議題交換意見，並積極與參加者互動討論。

台灣精品特色產品針對本次活動主要分為「能源與儲存、節能、低碳交通、綠色環保材料、環保設備和循環經濟」6大領域，融入台灣精品的創新概念，加強與各國之間的聯繫，貢獻更綠色、更永續的未來。

「Go Green With Taiwan」全球徵案活動即日起展開，將頒發前3名最佳提案2萬美元獎金，促進國際企業深入了解台灣永續發展進程及提供可持續實踐的合作機會。