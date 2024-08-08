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凝聚友台力量 以色列留台校友分享豐富人情味

中央社／ 特拉維夫8日專電
駐以代表李雅萍於僑宴致詞。（駐以色列代表處提供）
駐以代表李雅萍於僑宴致詞。（駐以色列代表處提供）

駐以色列代表處昨天在駐處領務大廳舉辦「留台校友會」（TAA）餐會，約30名以色列校友與會，駐以代表李雅萍希望學員在台學習時，充分體驗台灣多元文化，成為台以文化友誼橋梁。

駐以代表處今年度的「留台校友會」（TaiwanAlumni Association, TAA）餐會邀請包括曾獲教育部的台灣獎學金、華語文獎學金學生，及參與由我國外交部與以色列名校瑞克曼大學（Reichman University）合辦的「領袖及外交人才培育計畫」的訪台團學員在餐會交流訪台心得，提供即將前往台灣的「學弟妹」就學與生活建議。

李雅萍致詞表示，台灣與以色列共為理念相近國家及友好夥伴，兩國在經濟、文化、教育、科技等領域交流密切，近年以國學子到台灣進修或學習華語的情況十分踴躍，教育部除增加以色列獎學金名額外，瑞克曼大學的「領袖及外交人才培育計畫」也連續2年赴台參訪，成為「留台校友會」的中堅份子，擔任我國校園大使，共同推動台以交流。李雅萍期許，即將赴台學習的10位獎學金得主未來也一起為台以各項交流貢獻心力。

餐會中，校友們熱烈分享在台留學的難忘經歷，包括代表處雇員斯洛莫（Rotem Shlomo）分享在台留學心得，感念台灣人情味豐富，儘管當時在台時間不長，但已有「家」的感覺；另外，今年剛結束訪台行程的瑞克曼大學「領袖及外交人才培育計畫」學生盛讚台灣卓越的科技、社會民主多元，訪台期間深覺台灣人民友好善良，是猶太社群的安全天堂。

駐以代表處也於餐會分送有關台灣留學、實習、工作等相關資訊摺頁，鼓勵以色列學生結束短期學習之旅後，也可嘗試在台灣進一步深造或就業，深度鏈結台以夥伴關係。

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