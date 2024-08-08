委內瑞拉大選竄改選舉結果疑雲 巴西盼公正調查

巴西、墨西哥和哥倫比亞希望與委內瑞拉現任總統馬杜洛和反對派候選人龔薩雷斯達成共識，雙方同意接受對7月28日舉行的總統選舉結果進行公正核查，以解決委國政治僵局。

根據委內瑞拉國家選舉委員會的統計，馬杜洛（Nicolás Maduro）以51.95%的得票率再次當選，他的對手龔薩雷斯（Edmundo González）得票率43.18%。但反對派和國際社會對官方結果提出異議，呼籲公佈選舉記錄。

根據反對派的統計，龔薩雷斯以67%的得票率擊敗馬杜洛，馬杜羅的得票率為30%。

美國、巴拿馬、哥斯大黎加、秘魯、阿根廷和烏拉圭宣布龔薩雷斯擊敗馬杜洛。

美洲國家組織（OAS）也不承認委內瑞拉選舉結果，稱根據觀察人士的報告，有跡象顯示馬杜洛政府竄改選舉結果。

委內瑞拉總統選舉結束後，巴西、墨西哥和哥倫比亞3國發表聯合聲明，要求公布委內瑞拉選舉投票記錄，並透過機關管道尋求解決辦法。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Lopez Obrador）和哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）進行視訊通話，墨西哥、哥倫比亞兩國要求尊重委國人民主權，進行公正調查。

阿摩林（Celso Amorim）今天接受巴西環球新聞（Globo News）訪問指出，有鑑於目前委內瑞拉政治分裂的情況，巴西、墨西哥和哥倫比亞3國總統希望與馬杜洛和龔薩雷斯進行調解對話，讓雙方同意接受對總統選舉結果進行公正核查，為鄰國政治衝突尋求解決辦法。

阿摩林並對馬杜洛政府迄今尚未提交選舉會議記錄表示感到遺憾。委內瑞拉選舉的會議記錄是指每個投票箱的選票記錄，委國當局遲遲未提交這些記錄，聲稱系統遭到駭客攻擊。

龔薩雷斯宣稱贏得總統選舉，並拒絕出席最高法院傳喚他參加的法庭聽證會，指責最高法院大法官與馬杜洛是一丘之貉，利用司法機構認證尚未根據憲法產生的結果。

馬杜洛政權表示，如果龔薩雷斯不出庭，將收到逮捕令。委內瑞拉選舉後席捲全國的抗議滑動導致1200多人被捕。馬杜洛表示，龔薩雷斯和反對派領袖馬查多（María Corina Machado）都應該「入獄」。