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國台辦增懲獨專欄 白宮重申一中政策不變

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮發言人尚皮耶。路透社
白宮發言人尚皮耶。路透社

中國大陸國台辦和公安部開闢懲治台獨頑固分子專欄，持續推動反獨促統；白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）7日在例行記者會不評論中方最新行動，重申美國的「一個中國」政策不變。

中國大陸國台辦網站上線名為「依法懲治台獨頑固分子」的專欄，臚列副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄及民進黨立法院黨團總召柯建銘等10人的台獨頑固分子清單，網站還提供用以檢舉台獨人士的電子郵件信箱。

中國大陸公安部網站也在政策文件表列中，新增「依法懲治台獨頑固分子」一項，包含台獨分子清單及法律文件內容。

國台辦今年6月發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，對犯分裂國家罪危害特別嚴重的，可判處死刑，對首要分子處無期徒刑或10年以上有期徒刑等。

記者詢問，有人形容中方最新行動為獵巫，美國政府是否同意這項做法？

尚皮耶說，美國的政策沒有改變，也會持續執行一中政策，但美方不評論中方最新行動。

美國向來主張致力恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策，並表示這與中方的一中原則不同。

台獨 美國

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