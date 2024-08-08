奧地利逮捕IS支持者 疑計畫恐攻鎖定泰勒絲演唱會

中央社／ 維也納7日綜合外電報導

奧地利當局今天表示，他們逮捕了兩名男子，其中一名19歲男子為極端組織「伊斯蘭國」支持者，涉嫌計畫在維也納地區發動恐攻，可能鎖定美國流行樂天后泰勒絲的演唱會

法新社報導，奧地利公共安全局長魯夫（Franz Ruf）在記者會上指出，這名男子今天早上遭到拘捕，他在最近幾週宣誓效忠「伊斯蘭國」（Islamic State）。

魯夫提及，當局已制定相應的預防措施，這名19歲犯罪者將焦點放在泰勒絲（Taylor Swift）維也納演唱會，已在嫌犯家中查獲化學物質。

根據法新社，一名據信與嫌犯有接觸的人士也在維也納被捕。初步調查發現，兩名嫌犯都在網路上呈現極端化傾向。

美聯社報導，奧地利當局表示，他們今天在當地逮捕兩名極端主義嫌犯，其中一人似乎計畫攻擊在維也納地區舉行的活動，像是即將舉行的泰勒絲演唱會。

伊斯蘭國 演唱會 維也納

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