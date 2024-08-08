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美澳聯合聲明 反對破壞台海現狀
美澳外長暨防長共同舉行的澳美部長級磋商（AUSMIN）會議六日在美國馬里蘭州首府安納波利斯落幕，美國國務卿布林肯在會後記者會表示，美澳立場一致，追求維持台海的和平與穩定，並反對任何增加緊張或破壞現狀的行動。我外交部表示誠摯感謝與歡迎。
這場磋商會議討論議題廣泛，除了美澳聯盟，還包含兩國對中東及印太區域的立場，以及澳英美安全協議（AUKUS）等。
其中針對台海，聯合聲明重申維持台海和平與穩定的重要性，美澳共同反對片面改變現狀，呼籲透過非暴力動武或脅迫的對話，以和平方式解決兩岸議題，對中國大陸軍隊和海警隊在台海周邊的行動表達嚴重關切。
聯合聲明強調，台灣是美澳重要夥伴，也是印太區域優秀的經濟體及民主政體，美澳將持續支持台灣有意義參與國際組織，兩國將持續強化對台經濟、貿易及人民之間的關係，並強化在太平洋地區的協調。
美國總統拜登六月接受時代雜誌專訪表示，美國不尋求台灣獨立，若中方試圖片面改變現狀，美國也不會不防衛台灣，至於是否派兵到台灣，取決於實際狀況。
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