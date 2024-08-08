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泰國最大政黨 遭憲法法院解散

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
泰國前進黨前黨魁皮塔（中）7日抵達曼谷憲法法院聆聽判決。美聯社
泰國前進黨前黨魁皮塔（中）7日抵達曼谷憲法法院聆聽判決。美聯社

泰國憲法法院七日解散最大政黨、在野的前進黨，稱該黨有意推翻君主立憲制、危害國家安全，同時禁止黨高層參政十年。美國和歐盟都批評，這項判決傷害民主。

泰國憲法法院九名法官一致判決，前進黨因不斷從事修改刑法第一一二條（冒犯君主罪）的運動，對君主立憲制和國家安全構成威脅。

泰國的冒犯君主罪法條規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處十五年有期徒刑。

憲法法院認為，這類修法主張試圖削弱王室價值，為了政治利益侵害君主立憲制，且影響國家安全，因此判決解散前進黨，該黨十六名領導人禁止參選、建立新黨或參加組成新黨十年，遭禁止從政人士包括前進黨顧問皮塔與現任黨魁柴薩瓦。

未被禁止參政的前進黨國會議員，必須在六十天內參加另一個政黨，否則將失去議員身分。前進黨表示，該黨一四三名國會議員將在本周五組成新政黨，繼續擔任主要反對黨角色。

前進黨在去年大選贏得最多的一五一席，一度組成八黨聯盟準備執政，但因主張改革軍隊、修改刑法第一一二條等，不受軍方和保守勢力歡迎。當時還是黨魁的皮塔先在第一輪總理投票未能過半，第二輪投票前被憲法法庭判決中止眾議員身分，再遭多數參眾議員否決再度提名。最終前進黨退出執政聯盟。

美國國務院發言人米勒說，這項判決危害民主進展，美國「深表關切」，敦促泰國保護民主和言論結社自由。歐盟也說，這項判決傷害泰國的民主開放。

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