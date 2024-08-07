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泰國前進黨遭解散 國會議員9日將加入新政黨

中央社／ 曼谷7日專電
泰國憲法法庭裁定解散前進黨，並裁定禁止包括前黨魁皮塔（圖）在內等多位前進黨幹部10年內參與選舉、成立新政黨或是在新政黨擔任黨職。 路透社
泰國憲法法庭裁定解散前進黨，並裁定禁止包括前黨魁皮塔（圖）在內等多位前進黨幹部10年內參與選舉、成立新政黨或是在新政黨擔任黨職。 路透社

泰國前進黨因主張修改冒犯君主罪遭憲法法庭解散，11名黨內幹部遭禁止參政，前進黨的國會眾議員9日將加入新政黨。前黨魁皮塔說，他們會努力打破循環，讓泰國有真正的民主。

泰國去年5月14日舉行眾議院選舉，500個眾議員席次中，2020年成立、主打改革理念的新興政黨前進黨（Move Forward）拿下151席，成為國會最大黨。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪（Lese Majeste），任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。2020年下半年學生運動提出改革王室口號，學生運動後，泰國政府引用這條法律逮捕許多政治異議分子，前進黨在競選時提出修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條主張，受到年輕選民支持。

但前進黨這項主張碰觸敏感的王室議題，因此遭人檢舉意圖推翻君主立憲制，憲法法庭今天裁定解散前進黨，並禁止前進黨高層包括前黨魁皮塔（PitaLimjaroenrat）和黨魁猜塔瓦（Chaithawat Tulathon）等11位黨內幹部10年內參與選舉、成立新政黨或是在新政黨擔任黨職。

前進黨今天在黨部外架起大螢幕直播憲法法庭判決，大批支持者在現場聆聽判決，判決出爐後，許多支持者留下眼淚，有的人則氣憤對著螢幕比中指和倒讚的手勢。

憲法法庭宣判後，皮塔和猜塔瓦及所有國會眾議員在前進黨黨部舉行記者會。猜塔瓦表示，前進黨沒有推翻君主立憲制的意圖，但今天的判決影響的不只是前進黨的未來，而是對憲法和法律設下了錯誤的解釋，威脅了以國王為首民主制度的基本原則和價值。

皮塔說，他很榮幸這幾年可以服務人民，並對自己走過的路沒有後悔，雖然他必須離開政治職位，但會繼續以公民身分參與政治，讓國家更好，現在工作將繼續交給下一代，他們會努力打破循環，讓泰國有真正的民主。

皮塔表示，他知道支持者可能憤怒、失望或傷心，但希望支持者把精力放在未來的選舉上，例如彭世洛府（Phitsanulok）的議員補選和叻丕府（Ratchaburi）府級行政組織選舉，希望支持者都能支持他們的人選。

根據泰國法律，政黨遭解散後，這個政黨的國會議員60天內要找到新的政黨加入。前進黨副黨魁希里甘雅（Sirikanya Tansakun）表示，8月9日所有前進黨的國會議員都會加入新政黨，她希望民眾可以繼續支持新政黨。

泰國 皮塔 議員

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