前總理辭職出逃！孟加拉國臨時領導人是他 曾是諾貝爾和平獎得主

在連續數周的政治抗議運動中，孟加拉國前總理哈西娜辭職出逃，標志著她15年統治的非正常告終。人們擔心，孟加拉國可能陷入政治動蕩。

儘管前路仍不確定，但有一點現在已經清楚：諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）將組建一個臨時政府。

尤努斯是學生領袖們所呼籲的人選，他們表示不希望由軍方主政。「我們相信尤努斯博士。」反歧視學生組織（SAD）的主要領袖馬哈茂德 (Asif Mahmud) 在尤努斯被宣布為領導人之前在Facebook上寫道。

尤努斯的新職於周二（8月6日）宣布。一天之前，孟加拉國總統穆罕默德·謝哈布丁·楚普解散了國民議會，這是抗議者的一個關鍵訴求。在被宣布為臨時領導人之前，尤努斯已同意出任新政府的顧問。

穆罕默德·尤努斯是誰？

穆罕默德·尤努斯是誰今年84歲，是孟加拉國的社會企業家、銀行家、經濟學家和民間社會領袖。

他於1940年出生在孟加拉國東南部的吉大港，後在美國範德堡大學攻讀經濟學博士學位。

1972年，尤努斯返回家鄉，成為吉大港大學農村經濟學項目的負責人。

在目睹1974年孟加拉國農村飢荒造成數千人死亡的慘狀後，他開始向貧困社區提供小額貸款。

該銀行在幫助人們擺脫貧困方面的成功，成為其他國家開展了類似的微型金融的榜樣。

因為在消除貧困方面的努力，尤努斯和格萊玟銀行於2006年獲得諾貝爾和平獎。

「貧困在我周圍，我無法忽視它。」他在諾貝爾獲獎演講中談到1974年孟加拉國的情況時說，「我發現很難繼續在大學課堂上教授優雅的經濟學理論……我想做一些能即時幫助鄉鄰的事情。」

由於他的工作，尤努斯享有「最貧困者的銀行家」的全球聲譽。

他還於1987年獲得孟加拉國最高的平民榮譽獨立日獎，並於2009年獲得美國總統自由勳章。

尤努斯在南亞國家享有良好的聲譽，特別是在青年和受過教育的人群中。自抗議活動開始以來，他一直積極支持學生。

學生領袖們指出，由於尤努斯的受歡迎程度、廣泛的接受度和國際認可，他是孟加拉國臨時領導人的不二人選。

政治抱負與法律糾紛

2007年初，尤努斯宣布成立一個名為「公民力量」的政黨。他表示無法遠離政治。但在幾周後，他放棄了這個努力。

哈西娜曾經是尤努斯的支持者。在2009年上台之後，她成為了尤努斯的批評者。她的政府對尤努斯和格萊玟銀行發起了一系列調查。

哈西娜稱尤努斯是「吸血鬼」，指責他使用暴力和其他手段從貧困農村婦女那裡收回貸款。

2011年，哈西娜政府開始審查格萊玟銀行的活動，尤努斯因涉嫌違反政府退休規定而被解除職務。

「抹黑運動」

2013年，尤努斯因未獲得政府許可而接受諾貝爾和平獎獎金和書籍版稅等款項遭到起訴。

隨後，他又面臨涉及他創辦的其他公司的指控，包括孟加拉國最大的手機公司格萊玟電話下轄的格萊玟電信。

今年早些時候，孟加拉國法院指控尤努斯和其他13人涉及一宗200萬美元的貪污案。

尤努斯不認罪，目前處於保釋狀態。

他的支持者稱，他因過去的政治抱負和與哈西娜不和而成為打擊目標。

達卡大學法律教授阿西夫·納祖爾此前告訴德國之聲，尤努斯面臨著「來自執政黨人民聯盟最高層的抹黑和人格暗殺企圖，他們對司法系統進行鐵腕控制。」

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