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內戰釀禍…蘇丹各地爆饑荒 聯合國：國際社會良知染汙點

中央社／ 紐約聯合國總部6日綜合外電報導
聯合國今天表示，飽經戰亂的蘇丹境內一處收容流離失所者的營地發生饑荒，是國際社會良知上「可恥的汙點」，儘管警告數次，國際社會仍未能防止災難發生。路透資料照
聯合國今天表示，飽經戰亂的蘇丹境內一處收容流離失所者的營地發生饑荒，是國際社會良知上「可恥的汙點」，儘管警告數次，國際社會仍未能防止災難發生。路透資料照

聯合國今天表示，飽經戰亂的蘇丹境內一處收容流離失所者的營地發生饑荒，是國際社會良知上「可恥的汙點」，儘管警告數次，國際社會仍未能防止災難發生。

法新社報導，一個負責評估全球糧食不安全情況的國際委員會上週宣布，蘇丹的滲滲（Zamzam）收容營地爆發饑荒。這座營地位於蘇丹西部達佛（Darfur）被圍困的城鎮法希爾（El-Fasher）附近。

世界糧食計劃署（World Food Programme）助理執行主任奧莫洛（Stephen Omollo）在聯合國安全理事會（UNSC）上表示，這是該委員會7年多來第一次證實發生饑荒，也是其監測制度啟動20年來的第3次。

奧莫洛說：「我們一直明確表示發生饑荒的可能性真的存在且危險，但我們的警告沒被聽見。」

奧莫洛指出，這場危機急需在政治與外交上受到注意，但尚未獲得應有的關注，希望宣布饑荒能「喚起」外界重視。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）的沃索努（Edem Wosornu）也說：「當饑荒發生時，代表我們都太遲了，意味著我們做得不夠多，也代表國際社會失敗了。」

沃索努說：「這完全是人為危機，是我們集體良知上可恥的汙點。」

國安 聯合國 蘇丹

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