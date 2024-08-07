德國之聲專訪／「我一直期盼德國的幫助」19歲政治犯因換囚行動獲釋

（德國之聲中文網）19歲的里克（Kevin Lick）是8月1日「換囚行動」中從莫斯科和明斯克獲釋的16名政治犯之一。該行動是冷戰以來最大的一次。

里克也是被俄羅斯判處叛國罪最年輕的囚犯。2022年，他在俄羅斯南部邁科普（Maikop）被拘捕，2023年被判四年監禁。法庭判決稱，他為「德國損害俄羅斯安全」的活動提供了支持。

調查人員稱，里克在邁科普拍攝了軍事部隊的照片，並發送給了「外國代表」。調查人員稱，他此舉是由於反對俄羅斯的「政治路線」以及「特別軍事行動」，後者是俄羅斯對烏克蘭戰爭的稱法。

8月2日，里克與俄羅斯獲釋政治犯在波恩出席記者會。他向DW講述了獄中經歷以及與德國總理蕭茲、知名俄羅斯反對派人士的會面。

DW：里克先生，如今在德國重獲自由，您感受如何？

里克：感覺好像雖然身體已經自由了，但靈魂還在監獄裡。我當時甚至沒有機會換件衣服，或者帶上文件（編者注：里克見記者時仍穿著囚服）。我也沒有機會帶上還沒回復的信件。一切都那麼快。

我沒想到會有交換行動。周六（7月27日）晚上，我離開餐廳。一名警衛過來對我說，讓我拿上牙刷牙膏，就這些。然後，當天我在主樓裡被關了六個小時。

當時我在阿爾漢格爾斯克（Archangelsk）地區的韋爾斯克（Welsk）市監獄。我在那裡過了剛好一個月。後來，特種部隊把我帶走，三名俄羅斯聯邦安全局FSB工作人員押送。之後乘民用飛機前往莫斯科謝列梅捷沃（Scheremetjewo）機場。之後，FSB將我送到列福爾托沃（Lefortowo）監獄，我被關押在單人囚房。沒跟我說任何事。只是說，沒人知道我在列福爾托沃。

那些天裡我一直不明就裡，不知道發生了什麼事。…我們（編者注：指被交換的囚犯）從俄羅斯歐洲部分不同的監獄被提出來，關進單人囚房。我們不知道其他人在列福爾托沃。直到他們把我從單人囚房提出來，上了巴士車，我才看到，雅辛（Ilja Jaschin）和卡拉-穆爾扎（Wladimir Kara-Mursa）也在那裡。

我們受到驅趕和責罵。十五六個戴黑頭套的FSB人員在那裡。一名囚犯因為在巴士上張望了一下，就被雙手反扣。一名FSB男子對我喊道：「你是感覺到自由了是吧？我們這就把你關回去！」

DW：當時您不知道接下來會發生什麼？

我當然期盼有這樣的可能，但我當時也知道，這樣的想法可能很幼稚。交換囚犯的可能性幾乎為零，而且上這樣一個名單也相當困難。

DW：那您在獄中的時候抱有希望嗎？

我一直很希望（德國有關部門——編者注）會幫助我。我在波恩下飛機的時候，德國總理蕭茲來接機。我對他說：「我很感謝您，也知道這是出於人道主義。」自從17歲被關押以來，我一直希望能以某種方式得到幫助。

DW：您帶有一個俄羅斯身份證件？

我有俄羅斯和德國國籍，但我的德國和俄羅斯護照都被收走了，作為刑事訴訟的材料。他們只給了我一個俄羅斯身份證，我就帶著這個身份證飛到德國。我想，近期內我是不能返回俄羅斯了，雖然我很想。但我認為，我們在俄羅斯還會有一個美好的未來。

DW：您自由後的第一個願望是什麼？

與我的母親見面。她很擔心我，我很想念她。上次見到她是在5月（編者注：里克的母親生活在俄羅斯）。

8月1日晚間，飛機抵達科隆波恩機場的時候，您見到了總理蕭茲。您的感受是怎樣的？

坦率地說，與蕭茲說幾句話我很高興，但更高興的是認識卡拉-穆爾扎、雅辛和皮沃瓦羅夫（Andrej Piwowarow）這樣如此堅強的人。

DW：總理對您說了什麼？

我們就說了幾句話。他熱烈歡迎我們到德國，與我們握手。他說，在交換囚犯中釋放殺人犯（FSB人員克拉西科夫Wadim Krassikow，編者注）是個困難的決定。但因為這，許多人重獲自由。不過，這還不是所有的政治犯。在俄羅斯還有數千名政治犯被關押。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】