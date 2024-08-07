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印尼逮捕2名伊斯蘭國恐嫌 阻止自製炸彈

中央社／ 雅加達7日專電

印尼反恐特種部隊88特別分隊（Densus 88）今天在雅加達逮捕2名涉嫌支持恐怖主義的嫌犯，他們的姓名縮寫分別為RJ和AM。警方指出，2人涉嫌組裝炸彈，並在網路上宣傳「伊斯蘭國」；另外，上週也在東爪哇逮捕1名恐怖分子。

印尼「羅盤報」（Kompas）報導，反恐特種部隊88特別分隊發言人阿斯文（Aswin Siregar）今天表示，他們在雅加達西區逮捕2名恐怖分子，都是「伊斯蘭國」（Islamic State）的支持者。

阿斯文說，2名嫌犯的姓名縮寫分別為RJ和AM，他們不僅組裝一枚炸彈，還在社群媒體上發布宣傳「伊斯蘭國」或「蘭佬伊斯蘭國」（Daulah Islamiyah）內容。

「蘭佬伊斯蘭國」是一個親伊斯蘭國武裝組織。

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）今天報導，此前，反恐特種部隊88特別分隊也在東爪哇省瑪琅（Malang）逮捕1名姓名縮寫為Hok的恐怖分子。

據悉，Hok是19歲的學生，他在家中製作三過氧化三丙酮（TATP）爆裂物，企圖進行自殺炸彈攻擊。

反恐特種部隊88特別分隊表示，Hok與在雅加達逮捕的2名恐怖分子沒有關聯，他們關注的網站不同。Hok未發布宣揚「伊斯蘭國」內容至社群媒體，但3人都加入支持「伊斯蘭國」網路群組。

伊斯蘭國 反恐 特種部隊

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