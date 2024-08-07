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泰國前進黨遭解散！主張修改冒犯君主罪 成保守勢力眼中釘

中央社／ 曼谷7日專電
泰國憲法法庭裁定解散前進黨，並裁定禁止包括前黨魁皮塔（圖）在內等多位前進黨幹部10年內參與選舉、成立新政黨或是在新政黨擔任黨職。 路透社
泰國憲法法庭裁定解散前進黨，並裁定禁止包括前黨魁皮塔（圖）在內等多位前進黨幹部10年內參與選舉、成立新政黨或是在新政黨擔任黨職。 路透社

泰國新興政黨前進黨因為主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條成為保守勢力眼中釘，泰國憲法法庭今天判決前進黨意圖推翻君主立憲制，因此裁定解散前進黨。

泰國去年5月14日舉行眾議院選舉，500個眾議員席次中，2020年成立、主打改革理念的新興政黨前進黨（Move Forward）拿下151席，成為國會最大黨。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪（Lese Majeste），任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。2020年下半年學生運動提出改革王室口號，學生運動後，泰國政府引用這條法律逮捕許多政治異議分子，前進黨在競選時提出修改刑法112條主張，受到年輕選民支持。

但前進黨這項主張碰觸敏感的王室議題，因此遭人檢舉意圖推翻君主立憲制，憲法法庭今天裁定解散前進黨，並裁定禁止包括前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）在內等多位前進黨幹部10年內參與選舉、成立新政黨或是在新政黨擔任黨職。

前進黨的前身未來前進黨（Future Forward）也曾遭遇類似命運，2019年3月的國會大選中，未來前進黨以新星之姿成為國會第三大黨，黨主席他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）在同年5月卻因為媒體持股案遭到憲法法庭暫停眾議員身分，11月被撤銷眾議員身分。

隔年、也就是2020年的2月，憲法法庭以他納通貸款給自己的黨違法為由，裁定解散未來前進黨，他納通等黨內16位主要成員被判禁止參政10年。

保守派律師提拉育（Theerayut Suwankesorn）去年向憲法法庭檢舉前進黨和皮塔違反憲法49條「無人可以行使權利或自由推翻君主立憲制」的規定，請求憲法法庭要求前進黨不再提出修改刑法112條訴求。

皮塔曾向媒體表示，前進黨無意推翻君主立憲制，修改刑法112條合憲，而且目的是要平息政治紛爭。

憲法法庭今年1月31日宣判，前進黨修改刑法112條提議是意圖推翻君主立憲制，禁止皮塔和前進黨再以任何方式表達有關修改刑法112條的意見。

憲法法庭當時只針對提拉育的請求，要求前進黨不准再提修改刑法112條，沒有裁定解散前進黨。但政黨一旦被判定違反憲法49條，選舉委員會可以根據政黨法第92條，收集證據要求憲法法庭解散該政黨。

在憲法法庭宣判後隔日，提拉育就向選委會提出要求解散前進黨，選委會認為前進黨有推翻君主立憲制的意圖，3月18日向憲法法庭提出申訴案，要求解散前進黨，憲法法庭今天做出判決。

憲法法庭 泰國 王室 皮塔

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