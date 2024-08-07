共軍在南海聯合戰巡 反制菲加美澳聯合軍演

菲律賓、加拿大、美國和澳洲今天在南海首度舉行聯合軍事演習。中共解放軍通報，南部戰區今天在南海黃岩島附近海空域組織聯合戰巡，宣稱一切攪局南海的軍事活動，「盡在掌握之中」。

南部戰區微信公眾號通報，南部戰區7日在南海黃岩島附近海空域組織聯合戰巡，旨在檢驗戰區部隊偵察預警、快速機動、聯合打擊能力。「一切攪局南海、製造熱點、破壞地區和平穩定的軍事活動，盡在掌握之中。」

菲律賓、加拿大、美國和澳洲今天在南海首度舉行聯合軍事演習，用以加強各國軍隊之間的協同作戰能力。

綜合路透社與法新社報導，這場為期兩天的演習有海軍和空軍部隊參與，是4國第一次聯合舉行。上週，菲律賓和日本也在南海舉行首次的軍演。

4國發布聲明指出，他們在維護南海的航行與飛越自由權。海空部隊將在菲律賓200浬專屬經濟區（EEZ）共同行動，以增進彼此合作與協同作戰能力。