東京都知事小池百合子開球傷膝蓋 痊癒得花2個月

72歲的東京都知事小池百合子，昨天晚上在神宮球場舉行的日本職棒比賽參與開球儀式，結果左膝關節發生撕裂性骨折。東京都政府今天宣布，小池暫時在家中辦公，完全治癒需要2個月。

產經新聞、東京新聞報導，小池昨晚一身白色勁裝，出席養樂多燕子對抗阪神虎比賽，替比賽開球。小池從投手丘上投出的球，在地上彈跳兩次後落入捕手的手套，她隨後揮手致意退場。她在投球後踉蹌朝左側傾斜，似乎腿部會疼痛。

相關人士透露，小池在投球後立刻感到不舒服，最後坐著輪椅離開球場，之後確認是在投球時傷了膝蓋。

東京都政府今天表示，小池的左膝關節發生撕裂性骨折，但沒有住院，暫時在家中透過遠距方式辦公，預計2個月能夠完全康復。

她原本計劃今天下午要和公明黨討論預算，但因為受傷取消，其他的行程還包括參加8月15日的二戰犧牲者追悼儀式等，今後的行程安排仍不明。