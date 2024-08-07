孟加拉動盪 印度派專機接回6嬰在內205人
孟加拉持續動盪，印度派出專機從孟加拉的達卡將205人帶回印度新德里，其中包括6個嬰兒。
孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）暴力鎮壓學生示威活動，引發執政15年以來最嚴重的動亂，因此辭職並逃往國外。哈希納搭乘的飛機先於德里附近的興東（Hindon）空軍基地降落後，原欲再飛往英國，但據傳目前她人仍在印度。
印度官員指出，儘管面臨不少挑戰，但一架印度航空（Air India）執飛的專機，仍於短暫的準備後，在沒有搭載一般乘客的情況下，於6日從新德里出發，飛往孟加拉達卡。
印度時報（Times of India）指出，專機帶回包括199名成人與6個嬰兒在內的205人。
印度航空6日上午飛往達卡的航班全部取消，塔新航空（Vistara）、靛藍航空（IndiGo）6日飛往達卡的航班則是全部取消。
印度航空的聲明指出，因為孟加拉的情況，已定4日到8日間，往返達卡機票的旅客，可免費改票一次。
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