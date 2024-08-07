長崎原爆紀念儀式未邀以色列 英美大使不出席
日本長崎市政府未邀請以色列駐日大使參加8月9日「原爆日」和平祈願儀式，英國駐日大使朗博頓擔憂此舉「可能招致誤會」，美國駐日大使易曼紐也因以色列未受邀而不親自出席。
時事通信社報導，昨天適逢廣島遭原子彈轟炸的「原爆日」79週年紀念。朗博頓（Julia Longbottom）昨天也受邀赴廣島市參加和平紀念儀式。
關於以色列駐日大使未受邀參加長崎市的紀念儀式，朗博頓昨天向媒體透露，以色列受到的對待與「侵略他國」的俄羅斯相同，「可能會招致誤會」。
關於原爆日紀念儀式，廣島市政府今年邀請了以色列大使參加，但是並未邀請巴勒斯坦常駐總代表部大使；相反地，長崎市政府則以「儀式恐遇阻礙無法順利進行」為由未邀請以色列駐日大使，但邀請了巴勒斯坦的大使出席。
儘管廣島市府與長崎市府處理這件事情的方式相異，不過兩市府均未邀請俄羅斯代表出席。
朗博頓昨天譴責「俄羅斯侵略獨立國家」烏克蘭，另一方面她也表達對以色列自衛權的認同，支持以色列。朗博頓透露，她將不會出席長崎的紀念儀式。
讀賣新聞報導，朗博頓透露，她本人不參加長崎的紀念儀式，並由英國大使館派代表出席。她不親自出席的理由是以色列未受邀。
以色列駐日大使昨天出席了廣島市的和平紀念儀式，不過長崎市府以必須考量在儀式中恐發生不測的風險為由，未邀請以色列大使參加8月9日的紀念儀式。
共同社報導，今天已知美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）也將缺席長崎市舉辦的紀念儀式。相關人士透露，易曼紐缺席的原因與朗博頓一樣，均為以色列未受邀。
美國駐福岡領事館指出，首席領事阿斯克（Chuka Asike）將代表美國政府出席長崎市的紀念儀式。
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