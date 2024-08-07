日相岸田將訪中亞 約50間日企領袖隨行

日本首相岸田文雄8月9日起將出訪中亞國家哈薩克與烏茲別克，約50名日企領袖擬隨行。日媒分析，中亞資源豐富，日本盼藉由官方與民間共同加強對中亞關係，以強化經濟安全保障。

日本放送協會（NHK）報導，岸田屆時計劃出席中亞5國高峰會，並預計與部分領袖進行場邊雙邊會談。中亞5國分別是烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼。

消息人士表示，隨同岸田出訪中亞的約50名日本企業領袖，預計與當地企業商定橫跨多個領域的合作，像是包含鈾在內的資源開發、脫碳技術、醫療儀器數位化等。

另外，一個保險框架屆時將設立，以鼓勵日本業者在當地投資。這個框架能補償企業在當地因投資與貿易產生的損失。據稱，該框架為期5年，規模預料達3000億日圓。

中亞國家以豐富的天然資源聞名，而俄羅斯與中國也因歷史與地緣因素，與中亞國家關係來往較密切。

而日本過去20年持續與中亞國家進行高階對話。報導分析，日本希望藉著與中亞國家加強官方與民間之間的合作，以強化經濟與安全保障。