尼日轉投靠俄羅斯 美軍移交駐當地最後基地

美國和尼日兩國國防部今天在聯合聲明中宣布，美國已將駐紮尼日的最後軍事基地移交給地方當局。這處基地曾是美國在尼日反恐行動的兩個重要樞紐之一。

美軍本月稍早撤出位於首都尼阿美（Niamey）的101空軍基地，如今也將阿加德茲市（Agadez）的201空軍基地移交出去。101空軍基地是一個小型無人機基地。

根據美國與尼日達成的協議，美軍必須在9月15日之前離開。

在此動盪區域，尼日曾被視為可與西方國家合作打擊聖戰叛亂組織的國家之一。

直到最近，美國和法國在此區域仍駐紮逾2500名軍事人員，並與其他歐洲國家一起投資數億美元用於軍援與培訓方面。

但近幾個月來尼日背離西方夥伴，轉投向俄羅斯尋求安全保護。今年4月，俄國軍事訓練員抵達尼日以強化當地空防。