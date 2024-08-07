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真主黨按兵不動7天原因曝光 首領再預告「即將不計後果」報復以色列

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
真主黨首領納斯拉勒6日在資深指揮官蘇克爾逝世一周儀式發表電視演說。路透
真主黨首領納斯拉勒6日在資深指揮官蘇克爾逝世一周儀式發表電視演說。路透

伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨首領納斯拉勒（Hassan Nasrallah）6日重申「不計後果反擊」以色列，而距離組織內資深指揮官遇襲身亡至今過去7日仍按兵不動，納斯拉勒稱，讓以色列人等待是「懲罰的一部分」。

美國之音報導，真主黨內最資深的指揮官蘇克爾（Fuad Shukr）7月30日遭以色列空襲身亡，哈瑪斯首領哈尼雅（Ismail Haniyeh）隔日在伊朗德黑蘭遇刺死亡，兩大武裝組織均宣告對以色列祭出報復行動，引發國際社會高度關注，憂心中東局勢一發不可收拾。以色列遭控暗殺哈尼雅但並未承認或否認。

納斯拉勒6日蘇克爾逝世一周紀念儀式發表電視演說表示，伊朗認為自身有義務回應且敵人正驚恐萬分地等待，而真主黨「也有義務回應」。他提到，真主黨可能獨自行動，但也並未排除聯手伊朗在區域內的扶植組織共同反擊。

納斯拉勒談到，蘇克爾之死滿一周，「我們的回擊即將來臨」，且「強烈有效」。他還說，「以色列人等一周是懲罰、反擊與戰鬥的一部分」。

以色列 伊朗 真主黨

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