委內瑞拉選舉爭議僵持 軍方矢言效忠總統馬杜洛

委內瑞拉朝野對總統大選結果爭議不下，國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino）今天重申軍方對總統馬杜洛「絕對忠誠」。

反對派堅稱，在7月28日的總統選舉中，在野黨候選人龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）才是合法勝選者。這次選舉讓這個盛產石油的國家陷入政治危機。

根據人權組織，選舉爭議在上週引發抗議活動，截至今天為止，已造成至少24名平民喪生、2000多人被捕。

綜合路透社與法新社報導，國防部長帕屈諾今天重申軍方對總統馬杜洛（Nicolas Maduro）「絕對忠誠」。

帕屈諾在國家電視台廣播中表示：「我們確認對馬杜洛絕對忠誠。」帕屈諾身旁站著軍方和警察高層官員。

他說：「我們強烈反對這種絕望式與煽動性的做法」，這種方法「企圖破壞團結與制度，永遠不會成功」。