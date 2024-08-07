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墨西哥南部毒梟肆虐 數千民眾逃往瓜地馬拉避難

中央社／ 瓜地馬拉市6日專電

墨西哥奇亞帕斯州（Chiapas）當地兩大販毒集團，長期以來為爭奪非法移民和控制毒品路線，雙方交戰暴力事件頻傳，迫使該地區數千名居民逃往瓜地馬拉邊境城鎮尋求庇護。

瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，奇亞帕斯州受到販毒集團控制，不只因為爭奪運送毒品和武器的路線控制權，奇亞帕斯州更是非法移民前往美國的必經路線之一。墨西哥政府光是在今年1月至5月間，就攔截了創紀錄的140萬非法移民，比去年同期成長6倍。

非法移民形同販毒集團和幫派的肥羊，許多人路經奇亞帕斯州不只要交100美元（約新台幣3276元）的「過路費」，更不時遭到勒索和綁架，要求家人支付贖金，不然就會被虐待或殺害。

今年6月墨西哥總統選舉投票前一天，選舉委員會表示，因為販毒集團威脅選務人員，並且幫派爭奪地盤引發多起暴力事件，因此暫停奇亞帕斯州部分城鎮的投票作業。

當地居民生活長期籠罩在暴力陰影之下，也傳出在販毒集團火拼時，無辜百姓被當成「人肉盾牌」。根據統計，今年7月就已有超過600名奇亞帕斯州居民，逃難到鄰近的瓜地馬拉邊境城市躲避暴力，尋求庇護。當地人權組織「人道尊嚴中心」（CDH）更批評墨西哥政府無能，讓奇亞帕斯州陷入「無政府狀態」，導致今年以來已有數千人逃離，前往瓜地馬拉避難。

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）已經宣布，瓜國政府正與聯合國難民署（UNHCR）合作，為這些逃難的家庭提供棲身之地以及相關援助。此外，瓜國政府也向難民發放有效期30天，並可延長時間的臨時居留證，解決人道危機。

瓜地馬拉 移民 販毒

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