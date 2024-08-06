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緬甸政府軍內戰戰況受挫 撤離東部撣邦部分據點

中央社／ 仰光6日綜合外電報導
緬甸少數民族武裝團體示意圖。 路透資料照
緬甸少數民族武裝團體示意圖。 路透資料照

緬甸少數民族武裝團體聲稱在靠近與中國接壤的邊境地區擊潰政府軍後，緬甸軍政府領導人表示，基於人民安全考量，軍方已撤離當地部分據點。

法新社報導，緬甸民族民主同盟軍（MyanmarNational Democratic Alliance Army）6月底沿著通往中國的主要貿易公路再度對政府軍發動攻勢以來，東部撣邦（Shan State）地區即陷入激戰。

軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）昨晚在電視演說中表示，有關撣邦局勢，考量到當地地區及人民的安全，政府軍已經撤離他們的據點。

敏昂萊還說：「政府將繼續努力，確保撣邦與整個國家的和平及穩定。」

緬甸民族民主同盟軍日前表示，歷經數週激戰後，他們已拿下軍方一處區域司令部。這對軍政府來說是一大打擊。

緬甸民族民主同盟軍3日發表聲明說，同盟軍戰士全面拿下位於臘戍（Lashio）的東北軍事司令總部。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）昨天坦承，軍方已和東北司令部高階軍官失去聯繫。

紹敏通在聲明中說：「最後與這些高階軍官聯繫的時間是在8月3日晚間6時30分，之後我們便失聯至今。」

聲明還指出：「根據仍有待確認的通報，叛亂恐怖分子據悉已經俘虜部分高階軍官。」

恐怖分子 敏昂萊 緬甸

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