攜幼女訪中國大陸 梅洛尼：證明義大利總理與母親角色相容

義大利總理梅洛尼7月底帶著年幼女兒一同出訪中國引發討論。她接受雜誌專訪表示，她不明白爭議何在，這是每個女性在職場都會面臨的挑戰，她要證明總理與母親兩者角色是相容的。

梅洛尼（Giorgia Meloni）接受義大利雜誌「誰」（Chi）長篇專訪，預計明天出刊。綜合多家義媒摘要內容，她表示對自己上任後執政表現相當滿意，「我不能做得更多了」。

對於攜幼女出訪中國引發公私不分、利用小孩等質疑，梅洛尼認為此舉並無爭議，她還透露女兒吉妮弗拉（Ginevra）在班上有個很要好的中國女同學，暑期剛好回中國度假，女兒很高興能藉訪問中國時見到好友。

梅洛尼在專訪中指出，她使義大利變得更穩定、更位居中心，也更受到世界尊重，經濟成長高於其他歐洲主要國家，就業率達到史上新高，通貨膨脹率也是七大工業國集團（G7）中最低的；與去年相比，非法偷渡移民減少了6成。

梅洛尼表示，她啟動了義大利數十年來不敢做的改革，包括稅制與司法改革、各區自治差異化等，這些改革難免會遭遇既得利益者反彈，但人民應可體諒，她下一步將從「官僚機構」開始改革，為民眾提供更有效率的服務。

作為女性總理，梅洛尼也談到兼顧家庭與公職的想法。她表示，她出訪中國時，與女兒手牽手下飛機的畫面引起眾多討論，有些批評者認為她應該把女兒留在家中，或託給朋友照顧，「但我相信每個母親都知道怎樣做對小孩最好，應該可以自由選擇。」

梅洛尼認為，這個問題是每個職場女性都會面臨的文化挑戰，「如果我作為總理，能證明我的角色與母親身份相容，其他人就不能用母職會耽擱工作為藉口，拒絕在職場提升女性地位。」

梅洛尼表示，在女性議題上，左派政治人物恐怕仍無法接受義大利首位女總理來自右派，「我認為實際政績是最重要的，對手則認為貼標籤是最重要的」，要真正實現女性平權，不是把總理的字詞屬性從陽性改為陰性就好，必須讓女性不要因為成為母親而在職場遭到歧視。

梅洛尼指出，從中國回來後，女兒給她寫了一張字條說，每次吹熄蠟燭許願時，女兒都希望能與她共度更多時光，這讓她非常內疚。

談到前伴侶強布魯諾（Andrea Giambruno），梅洛尼表示，他對女兒來說仍是一位最好的爸爸，他們一直保持著良好關係。曾任電視台主持人的強布魯諾去年在節目空檔時，遭側錄一段自爆外遇、開黃腔的談話，梅洛尼在去年10月宣布兩人分手。