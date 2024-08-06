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孟加拉總統解散國會 警察協會罷工為暴力執法致歉

中央社／ 達卡6日綜合外電報導

孟加拉大規模抗議儘管受到警方鎮壓，昨天仍迫使總理哈希納辭職出逃海外。總統辦公室今天透過聲明宣布解散國會；主要的警察協會今天宣布成員將進行罷工，並為暴力執法致歉。

路透社報導，示威學生威脅，如果國會沒有解散，將發起更多抗議活動。根據總統沙哈布丁（Mohammed Shahabuddin）辦公室聲明，經與國防軍參謀長、政黨領袖、學生領袖及公民社會代表開會後，達成這項決定。

聲明還指出，反對黨「孟加拉民族主義黨」（BNP）主席吉亞（Begum Khaleda Zia）已從居家軟禁中獲釋。吉亞曾任孟加拉總理，是哈希納（SheikhHasina）主要政敵。

法新社報導，代表數以千計警察的孟加拉警察協會（Bangladesh Police Association）發布聲明表示：「我們宣布進行罷工，直到每位警察同仁的安全獲得確保。」

這份聲明也為警察對抗議民眾動用暴力致歉說：「針對警察部隊對無辜學生所為，我們乞求認錯。」但協會辯稱員警「被迫開火」，強調自己是被要求「扮黑臉」。

示威期間維安人員試圖平息動亂，造成數以百計民眾喪命。由於抗議愈演愈烈，在軍方表態反哈希納後，她最終於昨天搭乘直升機逃離孟加拉。

不過警方大體上仍對哈希納效忠，強調長達一個多月的動盪使他們面臨示威者報復攻擊。包括數名員警在內，這段期間有至少413人身亡。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天告訴國會，孟加拉明顯恢復法律與秩序前，他對這個鄰國的局勢「深感憂心」。

蘇杰生也證實哈希納目前人在印度。這是印度官方首度證實此事。

印度 孟加拉 警察

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