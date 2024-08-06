年輕6大陸男赴柬 偷渡越南中轉被逮「全受過專業詐騙訓練」

越南近日逮捕6名中國男子從寮國偷渡到越南廣治省，準備轉往柬埔寨從事詐騙。偷渡客落網後供稱，他們打算去柬埔寨「工作」，於是雇用寮國人騎摩托車載他們非法穿越寮越邊境。

越南媒體VTC News報導，位於越南中部的廣治省（Quang Tri）邊防部隊指揮部5日表示，相關部門近日針對一條以越南為跳板前往柬埔寨的非法偷渡路線進行打擊，一共逮捕6名中國男子及其餘涉案的寮國、越南嫌犯。

打擊行動在7月27日早上執行，當時廣治省邊防部隊與相關部門配合，當場逮獲19歲的寮國素旺省（Savannaket）色奔縣（Se Pon）居民施農（SiNon），施農當時正騎著摩托車載著一名中國人從寮國偷渡至越南。

施農坦承，當天清晨6時許，他受家鄉居民委託，以150萬基普（約新台幣2222元）載中國人非法入境越南。案發時施農與另外兩名寮國人騎著摩托車各載一名中國人進入越南。

施農穿越邊境進入越南不久就被抓，其他人見狀鑽入山林裡逃脫，但之後陸續落網。廣治省這次出擊共計逮捕6名中國人，年齡介於22歲至30歲。

此外，在寮國飯店內負責與中國偷渡客接應的30歲廣治省居民阮清雄（Nguyen Thanh Hung）也被捕。

這些中國偷渡客落網後供認，在金三角地區一家飯店老闆的介紹、指導下，他們租車前往寮國色奔縣，接著聘僱寮國人騎摩托車載他們非法穿越寮越邊境。

經過調查，廣治省相關部門確認這些中國偷渡客受過專業的高科技詐騙訓練，計劃非法入境越南前往胡志明市，再轉赴柬埔寨從事詐騙。