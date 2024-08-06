東電訂8/7排放年度第4波核處理水 估8/25完成

日本東京電力公司（簡稱東電）昨天宣布，將從8月7日開始進行2024年度第4波「核處理水」排放入海作業，如果一切順利，將在8月25日排完此波約7800噸的排放量。

日本福島中央電視台報導，東電計畫在2024年度（2024年4月1日到2025年3月31日）排放7波「核處理水」，每波排放量約7800噸、總計排放約5萬4600噸入海。

今年度至今已排放3波，東電根據「核處理水」放射性物質分析結果，確認都符合日本排放標準，因此決定從明天開始排放本年度第4波，也是從去年首波排放以來的第8波。

共同社報導，東電表示，從2023年8月24日首波「核處理水」被排放入海後，至今共排放7波、總計約5萬5000噸，包括周邊海水的放射性物質氚濃度並無異常。