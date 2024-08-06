快訊

標榜1天現領1萬！民俗月求勇者入住新竹凶宅洗屋 實際應徵結果曝光

東電訂8/7排放年度第4波核處理水 估8/25完成

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本東京電力公司（簡稱東電）昨天宣布，將從8月7日開始進行2024年度第4波「核處理水」排放入海作業，如果一切順利，將在8月25日排完此波約7800噸的排放量。

日本福島中央電視台報導，東電計畫在2024年度（2024年4月1日到2025年3月31日）排放7波「核處理水」，每波排放量約7800噸、總計排放約5萬4600噸入海。

今年度至今已排放3波，東電根據「核處理水」放射性物質分析結果，確認都符合日本排放標準，因此決定從明天開始排放本年度第4波，也是從去年首波排放以來的第8波。

共同社報導，東電表示，從2023年8月24日首波「核處理水」被排放入海後，至今共排放7波、總計約5萬5000噸，包括周邊海水的放射性物質氚濃度並無異常。

日本 核處理水 福島

相關新聞

假消息渲染殺童 英國釀13年最大暴動重點一次看

英國7月底發生持刀攻擊兒童舞蹈班釀3死的暴行，在極右翼煽動全案為穆斯林移民所犯的不實消息助長下，多個城市上週末爆發反移民...

醫院滿地亡者遺體「彈痕累累」 西方國家呼籲孟加拉冷靜克制

在長期執政的孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）辭職出逃後，西方國家今天呼籲孟加拉各方保持冷靜，美國對於孟加拉...

孟加拉總理辭職搭機逃到印度 傳將飛往英國尋求政治庇護

孟加拉總理哈希納5日因流血示威失控，宣布辭職並逃往國外。印度媒體稱哈希納搭乘的飛機已於德里附近機場降落，很有可能在今天飛...

民調7成認自民黨應換總裁 日相岸田避談是否參選

日媒民調顯示高達7成受訪者認為自民黨總裁應在9月選舉時換人，現任總裁、首相岸田文雄今天僅說，總裁選舉應成為深化有關政策及...

才受邀出席廣島活動 長崎原爆紀念儀式「安全考量」婉拒以色列大使出席

8月6日是日本廣島遭原子彈轟炸79周年，9日則是長崎遭轟炸的日子；今年的紀念儀式出現了非常尷尬的局面，廣島邀請以色列出席...

法國爆大型網攻！巴奧會場「大皇宮」與40博物館遇駭 當局：與奧運無關

法國警方消息來源今天告訴法新社，目前作為巴黎奧運會場的大皇宮（Grand Palais）以及境內其他約40座博物館，週末...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。