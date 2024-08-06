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關注印太安全 歐洲多國參加印度大規模空軍演習

中央社／ 羅馬6日專電

印度今天舉行首次大規模跨國空軍演習「Tarang Shakti」，義大利將以觀察員身分參加。此次空軍演習將美歐陣營盟軍拉至中國西南邊界，被認為是「圍堵中國擴張」的布局，歐洲多國參與也展現對印太局勢的關注。

印度空軍日前宣布，8月6日至9月14日舉辦首次大規模跨國空軍演習「Tarang Shakti 2024」，義媒報導，歐洲多國將參與。

義大利媒體「蟻報」（Le Formiche）報導，演習分兩階段舉行，第一階段自8月6日至14日在印度西部前線的蘇魯爾（Sulur）空軍基地舉行，德、法、西、英將參加。

第二階段8月29日至9月14日在西部的久德浦爾（Jodhpur）空軍基地舉行，預定參加的國家有美國、澳洲、孟加拉、新加坡、希臘、阿聯酋，以及包括義大利的10多個觀察員國。

義媒報導，此次「Tarang Shakti」演習的目標，是在印度與中國緊張達到最高峰之際，強化印度與盟友在印太區域的安全合作。印度政府也希望藉此促成歐洲國家，加強對印度國防產業的投資與連結。

報導稱，德國是印太區域安全的新要角，德國此次會帶著歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）與A400M運輸機參加演習。印度空軍先前公告招標汰換一批舊機，德國A400M運輸機企圖爭取這筆生意，因此柏林當局盼透過在演習展現實力增加競爭力。

報導稱，印度這筆空軍標案的其他競爭者，還包括巴西的C390運輸機，俄羅斯伊留申276型運輸機（Ilyushin Il-276）。烏克蘭在俄烏戰爭前也曾試圖向印度銷售其An-178運輸機。

印度此次「Tarang Shakti」跨國空軍演習，緊接於環太平洋軍演（RIMPAC）、澳洲「漆黑」（PitchBlack）多國聯合軍演 之後，展現各國對印太區域安全的關注。

孟加拉原預定參加第二階段軍演，這是自孟加拉自1971年脫離巴基斯坦獨立以來，孟加拉空軍首次在印度境內執行任務。不過根據印度媒體報導，孟加拉近日發生動亂，孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）辭職逃至國外，孟加拉是否按計畫參加Tarang Shakti軍演，可能存在變數。

印度 演習 空軍

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