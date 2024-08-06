孟加拉動亂 印度憂中國見縫插針不利區域地位

與印度關係良好的孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）在動盪中請辭逃往國外，印度擔心中國在此時見縫插針，讓地緣關係出現動盪，導致不利印度的局面。

印度過去與哈希納關係良好，連帶使印度與孟加拉的合作關係變得緊密。過去印度曾提供哈希納庇護，這次她逃往國外，搭乘的飛機也在離開孟加拉後，先於德里附近的興東（Hindon）空軍基地降落。

新德里電視台（NDTV）指出，面對孟加拉的動亂，印度認為其中的一大隱憂，是地緣政治可能因此產生劇烈變化。

在哈希納請辭、孟加拉人民聯盟（Awami League）失勢後，印度目前最關心的，是孟加拉將由誰接管。

目前還不清楚支持孟加拉抗議活動的孟加拉民族主義黨（Bangladesh Nationalist Party）、孟加拉伊斯蘭大會黨（Jamaat-e-Islami）會在該國的新政府中扮演什麼樣的角色，但可以確定的是，這兩黨對印度都不友善。

相較與印度合作，這兩黨更傾向與中國結盟，而北京方面也不會錯失這樣的好機會，這對印度在區域的戰略前景來說，並不是個好消息。

印度周邊國家，從過去幾年的斯里蘭卡、緬甸、阿富汗，到現在的孟加拉陸續發生動亂，且包括馬爾地夫在內的國家，已經明確表明，他們更傾向中國與巴基斯坦組成的聯盟，而非向印度靠攏，這讓印度感到憂心。

除此之外，塔利班重新掌權，也讓印度與阿富汗緊密的關係出現變化。

原本因為與孟加拉的外交關係升溫，讓印度看見在區域站穩腳步的一線希望，但隨著孟加拉局勢出現劇烈變化，讓印度上在地區的著力必須重新開始。