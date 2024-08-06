彭博開鍘！獨家搶快發新聞險危及「美俄換囚」 總編向人質道歉

英國「衛報」報導，彭博上週「過早」發布俄羅斯與美國歷史性的換囚消息後，已對部分編輯人員採取「紀律處分」，彭博稱此舉可能危及正被拘留的美國人安全。

衛報說，彭博總編輯米可斯維特（JohnMicklethwait）今天在致員工的電子郵件中寫道，部分員工已受到紀律處分，但未透露對象是誰、有多少人受懲以及處罰內容為何，至少1名報導此消息的記者似乎已遭解雇。報導說，有記者因搶發可能經公司資深編輯審核過的重大新聞而受懲罰，是相當罕見的情況。

米可斯維特在信中說：「上週四，我們過早發布有關格什科維奇（Evan Gershkovich）等囚犯獲釋的消息，可能危害到透過談判達成的換囚協議。儘管我們的報導最後僥倖沒有造成影響，但已明顯違反編輯原則，正是因為這些原則，才使本社編輯室受到全球信任。」

美東時間1日上午7時41分，彭博刊出獨家報導，稱莫斯科與華府展開冷戰以來最大規模換囚，「華爾街日報」記者格什科維奇等美國公民獲釋，而載著他們的飛機正在從莫斯科飛往換囚地點安卡拉途中。不久之後，一名彭博編輯在社群平台X貼文說：「協助報導這項消息是我職業生涯中最榮幸的一刻。我熱愛我的工作和同事。」

這則報導引起各家媒體不滿，包括華爾街日報。衛報指出，華爾街日報一直在壓消息，希望等到確定完成換囚，人員都從俄羅斯手中安全脫身後再做報導。

米可斯維特說，他已向這次換囚行動中的美國人質致歉，其中可能包括格什科維奇、前陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）和記者庫瑪謝瓦（AlsuKurmasheva）。美國這次用8名俄羅斯囚犯，換回16名美國、德國和俄裔人士，而這8名俄國囚犯中，有多名間諜和一名被德國拘留且遭定罪的刺客。

他補充說，歷經數天全面調查，「我們今天對部分相關人員採取紀律處分，我們將重新檢視我們的工作流程，以確保類似情節不再上演」。

此外，彭博似乎還解雇了至少1名在該報導上署名的記者。根據「紐約雜誌」和「華盛頓郵報」報導，彭博白宮記者賈可布斯（Jennifer Jacobs）已經離開彭博。

賈可布斯在X發布聲明說，在報導格什科維奇獲釋一事上，她並沒有故意違反任何禁令，並與編輯密切合作，遵守編輯準則和指南，還說她從沒做過任何明知不合規定或會使任何相關人員面臨風險的事情。

賈可布斯說：「作為一名記者，一想到我會危害到其他記者的安全，我就感到非常沮喪，這種感覺很難形容。我很高興格什科維奇等人安全回來了。」

賈可布斯說：「對於重大新聞何時發布、標題怎麼下，記者並沒有最終決定權。像這次的事情可能會發生在任何負責報導相關新聞的記者身上，這就是為什麼編輯過程中要不斷確認和平衡意見。」