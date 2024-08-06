假消息渲染殺童 英國釀13年最大暴動重點一次看

英國7月底發生持刀攻擊兒童舞蹈班釀3死的暴行，在極右翼煽動全案為穆斯林移民所犯的不實消息助長下，多個城市上週末爆發反移民暴動，讓英國從上到下感到不安氛圍。

以下是紐約時報整理的已知概要。

● 暴亂發生於何處？

週末英國有十多個城市出現示威者走上街頭，抗爭自南部奧爾德夏特（Aldershot）一路延燒至北部桑德蘭（Sunderland）、西部利物浦（Liverpool），連北愛爾蘭的貝爾法斯特（Belfast）也未倖免。

8月4日，英格蘭北部羅瑟罕（Rotherham）的暴民們鎖定一間庇護者收容旅館，趁警方無力阻擋而破窗闖入。警方表示所幸混亂中並無住客受傷。

在東北部的密得堡（Middlesbrough），一群暴徒朝警察丟擲瓶罐和石頭，車輛遭縱火，當中不少人蒙面，至少9人被捕。8月3日，西北部利物浦一間圖書館和食物銀行著火，店家遭匪徒洗劫。赫爾（Hull）市中心則多處地方起火、數間店鋪被砸。

警方指出，週末這兩天逮捕近150人，數十名警察受傷，部分需就醫。

● 示威起因為何

鄰近利物浦的濱海小鎮南港（Southport）7月29日發生一名17歲男子持刀闖入兒童舞蹈班攻擊，造成孩童3死、8傷。

犯嫌是土生土長的英國人，網路謠言卻稱是無證非法移民作案。謠言流傳速度之快，迫使有關當局為澄清而罕見公開犯嫌身分。然而移民問題在英國已變得敏感且一觸即發，特別是極右派陣營，僅謠言就足以沸騰。

極端主義團體鼓勵支持者上街，凶案隔天，自事發的南港鎮開始，就接連可見街頭抗議。

● 當局如何應對？

多起暴亂引起警方高度重視。執法單位表示已額外部署近4000名警力。

英國全國警察首長協會（NPCC）負責公共秩序的哈靈頓（BJ Harrington）指出，網路不實資訊一直是「此類惡劣暴力事件的一大推波助瀾」他說，目前情報小組、警探與鄰里長等都在努力查明煽動暴力事件的幕後人士。

在打擊助長動亂的社群媒體不實資訊方面，各國有關當局長期陷於困境。英國和其他民主國家發現，監管網際網路屬法律尷尬模糊空間，不易在保障個人權利、言論自由與阻擋有害內容之間取得平衡。

● 暴動對政壇的影響

這次暴動是新任英相施凱爾（Keir Starmer）上任後面臨的第一個政治危機。英國工黨甫於1個月前於大選大勝，擊敗執政14年的保守黨。

在下野前，保守黨還試圖從公眾不滿移民的情緒中牟利，曾誓言減少移民數量，但最後也沒辦到。近日他們改與工黨站在一起，譴責暴力示威。

施凱爾5日趁一場表訂的相關部會齊聚場合召開緊急會議，包括警察、情報等都有派員與會。