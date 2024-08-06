凌晨「敲門」…委內瑞拉打壓選舉抗議 反對派領袖遭刑事調查

委內瑞拉檢察總長說，反對派領袖質疑上月總統大選結果，煽動警察與軍方官員違法，正對他們展開刑事調查。同時，委國安全部隊正鎖定那些被認為在最近示威中犯下暴行的人。

路透社報導，在檢察總長沙柏（Tarek Saab）宣布上述消息之前，反對派領袖馬查多（Maria CorinaMachado）與候選人龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez）在社群平台X發表公開信，呼籲安全部隊「與人民站在一起」，尊重反對派宣稱勝選的結果。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）聲稱他在7月28日大選中贏得第3個任期，上週引發全國各地憤怒抗議，民眾要求馬杜洛下台，尊重龔薩雷斯勝選的結果。

委內瑞拉安全部隊針對在抗議期間涉嫌暴力犯罪的肇事者展開俗稱「敲門」的行動，倡議團體稱這種做法讓抗議者心生恐懼。

3個倡議團體告訴路透社，安全部隊正加緊追捕包括未成年人在內的抗議民眾，據說這些人沒有律師協助，並且在某些情況下被控犯有恐怖罪行。

馬杜洛和其他官員吹捧的「敲門」是針對抗議活動中煽動暴力者的一種手段，他們將這些人稱為「法西斯罪犯」。

委內瑞拉人權組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）副主席西米歐布（Gonzalo Himiob）表示：「敲門行動是某些政府發言人對鎮壓不斷升級的非正式稱呼。」

西米歐布說：「這項行動被稱為『敲門』，是因為凌晨從門口傳來的撞擊聲。」