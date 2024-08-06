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孟加拉總理辭職搭機逃到印度 傳將飛往英國尋求政治庇護

中央社／ 新德里6日專電
孟加拉總理哈希納辭職逃亡印度，抗議群眾紛紛歡慶並破壞哈希納的壁畫。 圖／路透
孟加拉總理哈希納辭職逃亡印度，抗議群眾紛紛歡慶並破壞哈希納的壁畫。 圖／路透

孟加拉總理哈希納5日因流血示威失控，宣布辭職並逃往國外。印度媒體稱哈希納搭乘的飛機已於德里附近機場降落，很有可能在今天飛往英國尋求政治庇護。

印度媒體「今日印度」（India Today）報導，情資顯示哈希納（Sheikh Hasina）搭乘孟加拉空軍飛機從孟加拉起飛，原本預計前往印度加爾各答，但最終於德里附近降落。

消息來源指出，哈希納搭乘的飛機降落在德里附近的興東（Hindon）空軍基地。

新德里電視台（NDTV）報導，哈希納今天很可能繼續她的旅程，飛往英國尋求政治庇護。但目前尚未確定英國會提供哈希納政治庇護。

英國政府回應孟加拉局勢時，僅呼籲聯合國主導調查，但並未提及是否提供政治庇護給哈希納，因此她會留在印度或前往其他地方，目前仍是一團謎。

印度目前處於兩難，一方面不想被視為公開支持哈希納，因為此舉將使印度和孟加拉關係複雜化；另一方面，印度與哈希納確實關係不錯，要在此時拋棄她並不容易。

印度政府曾在1975年孟加拉動盪期間，提供還未當上孟加拉總理的哈希納庇護。因此她成為總理後，不斷拉近印度與孟加拉關係。

哈希納掌權期間，印度與孟加拉關係密切，從公路、鐵路互通，到邊境管理及國防合作等，可說是面面俱到。

這次哈希納遭逢困境，印度政府起初稱那是孟加拉的「內政事務」，但隨著她請辭，印度似乎得和孟加拉新政權打好關係，因此讓情況變得棘手。

印度 孟加拉 英國

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