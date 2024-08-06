印尼候任總統訪俄羅斯等國 學者：延續不結盟政策

印尼候任總統普拉伯沃日前在莫斯科與俄羅斯總統普亭會面。自2月總統大選後，他已出訪逾十次並會見多國元首。學者認為，普拉伯沃正向外界發出信號，表明新政府會延續傳統不結盟外交政策，與各國交好。

10月將上任的印尼候任總統普拉伯沃（PrabowoSubianto），7月24至31日以國防部長身份先後訪問塞爾維亞、法國、土耳其，最後抵達莫斯科與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）見面。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）5日報導，自2月14日總統大選以來，普拉伯沃在短短5個月內已出訪逾10次，會見亞洲、中東以及歐洲多位國家元首。

分析指出，普拉伯沃積極出訪，顯示印尼政府在外交上可能採取更為開放積極的態度。學者認為，普拉伯沃在外交上將更為務實且積極，為印尼爭取利益。

印尼大學國際關係系講師瑞斯譚（Ristian AtriandiSupriyanto）告訴中央社，普拉伯沃積極出訪，顯示他會延續印尼不結盟的外交政策，意指在地緣政治上採取不結盟立場，與各國保持友好關係，並保證「在地緣政治競爭中，印尼不會選邊站」。

瑞斯譚說，身為候任總統，普拉伯沃已開始做類似國家領導人的國是訪問，以拉近國家間的關係及加強合作，不過做為國防部長，目的之一也是建立國防合作。

普拉伯沃與普亭見面後發表聲明，印尼將與俄羅斯加強戰略夥伴關係和國防領域合作的機會，並準備送印尼學生赴俄羅斯學醫。

也有學者認為，普拉伯沃是向外界釋放信號，表明他所領導的政府不會迴避與不受歡迎的聯盟合作，為印尼爭取利益。

澳洲西澳大學（University of Western Australia）社科院兼任研究員陸碧宜（Ratih Kabinawa）向中央社表示，普拉伯沃會盡可能地訪問更多國家，以為印尼獲得更多利益及取得合作。

她指出，普拉伯沃曾表示希望印尼能成為強權，而達到目標的方式之一，是與鄰近國家建立友好關係，這也是他近期密集出訪的原因。

澳洲昆士蘭大學國際關係講師烏邁德（AhmadRizky M. Umar）則向「雅加達郵報」分析，普拉伯沃似乎希望儘可能訪問不同聯盟的國家。

他說，「這些訪問本質上非常務實」，像是雖可能導致與美國關係緊張，普拉伯沃仍訪問中國和俄羅斯領導人，這是因為訪問中俄有利於印尼的經濟和國防，而國防和經濟正是政府過去幾年最重視的領域。

烏邁德補充，美國和印尼關係目前還不錯，但在投資或國防領域上幾乎沒有實質成果。

他說：「普拉伯沃的國際政治是無法預測、務實且現實，他將繼續奉行所有有利於印尼國家利益的（外交）立場。」

不過，在地緣政治格局走向兩極化之際，有學者認為，普拉伯沃的外交政策可能會惹怒部分國家，但這或許是他增加印尼外交籌碼的策略，因為至今還沒看到美國為印尼帶來任何好處。

日惹大學（Gadjah Mada University）國際關係專家達佛里（Dafri Agussalim）指出，這讓他想起印尼政府過去的策略，並舉例說：「當印尼政府想從荷蘭手中取得西巴布亞的控制權時，未得到美國幫助，就向蘇聯求助，而普拉伯沃很可能會遵循類似的外交（政策）。」