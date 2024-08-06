快訊

中職／傳郭天信、張政禹也打德州撲克 龍隊下放二軍

前SBL球員驚傳酒駕…開車不到200公尺自爆「喝醉了」 上銬逮捕畫面曝光

台美貿易倡議玩真的！戴琪提交報告 有望年底生效

醫院滿地亡者遺體「彈痕累累」 西方國家呼籲孟加拉冷靜克制

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
孟加拉一名參與抗議的男子被送至醫院急診。 美聯社
孟加拉一名參與抗議的男子被送至醫院急診。 美聯社

在長期執政的孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）辭職出逃後，西方國家今天呼籲孟加拉各方保持冷靜，美國對於孟加拉軍方組成臨時政府、而不是進一步鎮壓抗議群眾表示讚許。

法新社報導，在醫院地板隨處可見彈痕累累的亡者遺體、且首都達卡（Dhaka）全市頻傳趁火打劫事件之際，美國呼籲孟加拉各方「自我克制、避免發生更多暴力事件」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴記者：「過去幾週已有太多人失去寶貴生命，我們敦促各方未來能夠保持冷靜和克制。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人哈克（Farhan Haq）表示，古特瑞斯呼籲實現「和平、有序的民主過渡」，並針對所有暴力事件進行「全面、獨立、公正且透明的調查」。

孟加拉曾經的宗主國英國呼籲聯合國負責領導調查。英國外交大臣拉米（David Lammy）在聲明中指出：「孟加拉人民應該得到全面、獨立、且由聯合國領導的調查，以查明過去幾週發生的事件。」

歐洲聯盟也呼籲孟加拉「冷靜和克制」。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示：「能夠確保和平有序過渡到民選政府極其重要，過程必須完全尊重人權和符合民主原則。」

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）表示，加拿大譴責在因應抗議事件中發生「侵犯人權、致人於死、使用酷刑、任意逮捕及使用致命武力」等行為。她在聲明中說：「在這段過渡期間，我們敦促各方尊重且維持民主機制、程序和法治。」

孟加拉 美國 聯合國

延伸閱讀

對孟加拉又愛又恨 總理哈希納遭推翻、印度難出手平息動盪

出逃的孟加拉總理上個月剛訪陸 傳獲50億美元貸款

孟加拉反政府示威攻佔：總理哈希娜逃亡印度，「國父之女」15年執政終結

孟加拉動亂迫使總理下台 軍方宣布6日結束宵禁

相關新聞

假消息渲染殺童 英國釀13年最大暴動重點一次看

英國7月底發生持刀攻擊兒童舞蹈班釀3死的暴行，在極右翼煽動全案為穆斯林移民所犯的不實消息助長下，多個城市上週末爆發反移民...

醫院滿地亡者遺體「彈痕累累」 西方國家呼籲孟加拉冷靜克制

在長期執政的孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）辭職出逃後，西方國家今天呼籲孟加拉各方保持冷靜，美國對於孟加拉...

孟加拉總理辭職搭機逃到印度 傳將飛往英國尋求政治庇護

孟加拉總理哈希納5日因流血示威失控，宣布辭職並逃往國外。印度媒體稱哈希納搭乘的飛機已於德里附近機場降落，很有可能在今天飛...

民調7成認自民黨應換總裁 日相岸田避談是否參選

日媒民調顯示高達7成受訪者認為自民黨總裁應在9月選舉時換人，現任總裁、首相岸田文雄今天僅說，總裁選舉應成為深化有關政策及...

才受邀出席廣島活動 長崎原爆紀念儀式「安全考量」婉拒以色列大使出席

8月6日是日本廣島遭原子彈轟炸79周年，9日則是長崎遭轟炸的日子；今年的紀念儀式出現了非常尷尬的局面，廣島邀請以色列出席...

法國爆大型網攻！巴奧會場「大皇宮」與40博物館遇駭 當局：與奧運無關

法國警方消息來源今天告訴法新社，目前作為巴黎奧運會場的大皇宮（Grand Palais）以及境內其他約40座博物館，週末...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。