醫院滿地亡者遺體「彈痕累累」 西方國家呼籲孟加拉冷靜克制

在長期執政的孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）辭職出逃後，西方國家今天呼籲孟加拉各方保持冷靜，美國對於孟加拉軍方組成臨時政府、而不是進一步鎮壓抗議群眾表示讚許。

法新社報導，在醫院地板隨處可見彈痕累累的亡者遺體、且首都達卡（Dhaka）全市頻傳趁火打劫事件之際，美國呼籲孟加拉各方「自我克制、避免發生更多暴力事件」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴記者：「過去幾週已有太多人失去寶貴生命，我們敦促各方未來能夠保持冷靜和克制。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人哈克（Farhan Haq）表示，古特瑞斯呼籲實現「和平、有序的民主過渡」，並針對所有暴力事件進行「全面、獨立、公正且透明的調查」。

孟加拉曾經的宗主國英國呼籲聯合國負責領導調查。英國外交大臣拉米（David Lammy）在聲明中指出：「孟加拉人民應該得到全面、獨立、且由聯合國領導的調查，以查明過去幾週發生的事件。」

歐洲聯盟也呼籲孟加拉「冷靜和克制」。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示：「能夠確保和平有序過渡到民選政府極其重要，過程必須完全尊重人權和符合民主原則。」

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）表示，加拿大譴責在因應抗議事件中發生「侵犯人權、致人於死、使用酷刑、任意逮捕及使用致命武力」等行為。她在聲明中說：「在這段過渡期間，我們敦促各方尊重且維持民主機制、程序和法治。」