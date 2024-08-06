民調7成認自民黨應換總裁 日相岸田避談是否參選

日媒民調顯示高達7成受訪者認為自民黨總裁應在9月選舉時換人，現任總裁、首相岸田文雄今天僅說，總裁選舉應成為深化有關政策及黨務革新討論的機會，避談個人是否參選。

岸田文雄2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，當選總裁意謂著將成為下一任首相。

日本TBS電視台報導，根據日本新聞網（JNN）最新民調，有70%受訪者希望自民黨總裁選舉出現「輪替」，也就是總裁換成岸田以外的人擔任。

在8月5日公布的這份民調中，岸田內閣支持率較上次在7月調查回升4.1個百分點，來到31%，是繼2023年10月以來，時隔約10個月再度回升到3成。

至於不支持率較上次調查減少5.1個百分點，來到66.4%。

談到下次眾議院大選後的政府，有41%受訪者希望自民黨繼續執政，另有42%受訪者期待政黨輪替，呈現拉鋸狀態。

有關9月將舉行的自民黨總裁選舉，有高達7成受訪者認為總裁應該換人，大幅超過支持岸田續任的比率。就算只看受訪者中的自民黨基本盤，也有近6成認為總裁應該換人。

被問到自民黨內誰適合擔任下一任首相，最多受訪者選擇前幹事長石破茂、前環境大臣小泉進次郎排名第2、數位大臣河野太郎排名第3；岸田僅排在第6名。

日本放送協會（NHK）及共同社報導，岸田今天談到9月登場的自民黨總裁選舉，表達出應該成為深化有關政策與黨務革新討論的機會，「我希望舉辦一場開放的總裁選舉」。

不過，岸田並未明確說明自己是否參選。

岸田今天前往廣島市參加和平紀念儀式後，在記者會上談到自民黨總裁選舉時說，自民黨身為執政黨跟政府，今年秋天總裁選舉結束後，必須執行各項政策並負起責任。

岸田說，政治上的信賴當然是基本要件，也必須針對自民黨務革新深化討論。

他說，以外交、經濟及社會為主，必須針對重要政策進行討論的非常重要的總裁選舉，「當然希望是一場開放的選舉」。

有關自己如何因應這場選舉，岸田僅說，以經濟及外交為主，為了讓刻不容緩的課題有所成果，將全力以赴，「除此之外，現階段我無法再多說些什麼」。