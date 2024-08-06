法國爆大型網攻！巴奧會場「大皇宮」與40博物館遇駭 當局：與奧運無關

法國警方消息來源今天告訴法新社，目前作為巴黎奧運會場的大皇宮（Grand Palais）以及境內其他約40座博物館，週末期間遭到勒索軟體攻擊。

法新社報導，消息來源指出，網路犯罪分子3日晚間鎖定的目標，是坐落在不同機構內的多個品牌用來「集中財務數據」的系統。犯罪分子揚言，若不支付贖金就將公布系統內的財務數據。

法國國家資訊系統安全局（ANSSI）證實已接獲相關「事件」的通報，並說遭駭的系統與奧運無關。

大皇宮證實遭到網絡攻擊，但未提供更多詳情。大皇宮通常用來當作重大文化展的展場，目前是奧運擊劍和武術項目的比賽會場。

舉世聞名的盧浮宮（Louvre）在遭警方消息來源初步指為可能的攻擊目標後，已出面否認遇駭。

根據警方消息來源說法，當局已針對數據系統攻擊以及組織幫派勒贖展開刑事調查。

勒索軟體通常涉及駭進電腦系統，並要求對方支付贖金作為解鎖系統的交換條件。